El PP retrata la gestión ferroviaria de Sánchez: 744 días sin tren en Utiel (Valencia) porque no repone 50 kilómetros de vía

El Partido Popular de la provincia de Valencia, que lidera Vicent Mompó, ha puesto en evidencia este jueves el desastre del Gobierno del socialista Pedro Sánchez con los trenes y las conexiones ferroviarias. En una visita a Utiel, junto al alcalde y número 2 de la lista del PP al Congreso por Valencia, Ricardo Gabaldón, Vicente Mompó ha recordado que hace 744 días que no pasa un tren por esa población. El motivo es que «el Gobierno de España aún no ha sido capaz de reponer los 50 kilómetros que conectan esta localidad con Valencia», según ha explicado el propio Vicent Mompó.

La línea a que Vicente Mompó se ha referido es la de Cercanías de Valencia C-3, que el gobierno no arregla desde que fue destruida por la DANA del 29 de octubre de 2024. Por ello, según ha expresado el presidente del PP en la provincia de Valencia, la «condena» para quien vive en Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San Antonio de Requena o Utiel y debe estar en Valencia a las 09:00 de la mañana, «es que tiene que salir de casa a las 06:30. Cuatro horas entre la ida y la vuelta» para cubrir esos 50 kilómetros.

Utiel es capital de la comarca de Utiel-Requena, junto a Requena, en la provincia de Valencia. El retraso de Sánchez en la reparación de la línea, que, como se ha dicho, acumula ya 744 días, afecta a casi 40.000 habitantes.

Mompó ha recordado que esa situación no empezó con la DANA. Porque, según ha asegurado, ya antes «era una línea tercermundista». Vicent Mompó ha recordado que el ex ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que la reconstrucción serviría para electrificar y duplicar la vía. Pero ni una cosa ni la otra. De momento, no hay reconstrucción. «Puente prometió un tren moderno y fiable y nos ha dejado un autobús. Prometió el tren del futuro y nos ha dejado esperando el del presente».

Por su parte, Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel y número en la lista al Congreso por el PP en la provincia de Valencia, ha recordado que el plan de Feijóo contempla más de 300.000 millones de euros en inversiones en 15 años y que da prioridad al mantenimiento, apuesta por modernizar la red ferroviaria y se compromete a recuperar la fiabilidad de los Cercanías.