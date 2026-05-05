Puente ‘vende’ como hito post-DANA una pasarela en el Poyo acabada 11 meses después que la del Consell

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha desplazado este lunes hasta Picaña, un municipio ubicado en la zona DANA, para vender como un hito post-DANA del Gobierno del socialista Pedro Sánchez la reapertura del puente de María Cambrils, asolado por la riada del 29 de octubre de 2024. Pero esa pasarela es en realidad una infraestructura ejecutada con muchísimo retraso y que queda en evidencia comparada con el puente de Paiporta. Este último, el que la Generalitat Valenciana concluyó hace 10 meses y que también había quedado totalmente destrozado por la riada.

La visita de Óscar Puente no se publicitó a medios hasta una vez concluida. Pero sí incluyó un importante desembarco socialista, con presencia entre otras de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o de la Alta Comisionada del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA, Zulima Pérez. Óscar Puente incluso se grabó un vídeo, posteriormente subido a las redes sociales, para anunciar a bombo y platillo la terminación de la pasarela de Picaña como un hito post-DANA.

Pero, se da la circunstancia de que a apenas un kilómetro del puente visitado este lunes por el ministro en Picaña, se encuentra otro, de similares características, también destruido totalmente por la riada, y que la Generalitat Valenciana reparó en un tiempo récord. En concreto, fueron ocho meses, frente a los 18 de la infraestructura del Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, la pasarela construida por el Consell está operativa desde hace 10 meses. También sobre el barranco del Poyo y, en este caso, en Paiporta. Es decir, que la pasarela del Gobierno valenciano está acabada 10 meses antes que la del Gobierno de Sánchez.

En el caso de la pasarela peatonal de la Generalitat Valenciana, en concreto, entró en servicio el 27 de junio de 2025. Es decir, el mismo día, además, en que la red de Metrovalencia volvía a estar operativa. La pasarela de Generalitat Valenciana se construyó desde cero, tras quedar arrasada la anterior por la DANA.

La Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige el vicepresidente segundo del Consell, Vicente Martínez Mus, recuperó el verano de 2025 las principales infraestructuras afectadas por la DANA y que se encontraban bajo su competencia. Así, se abrieron 18 carreteras autonómicas, la última en agosto. Y volvió a ser operativa la red de Metrovalencia.

A 800 metros de la pasarela de paiporta, la Generalitat ha reconstruido, también, un viaducto de una carretera como es la CV-33, que el pasado verano había quedado igualmente concluida. En cifras porcentuales, la Generalitat Valenciana tiene ahora mismo concluidas un 98% de las infraestructuras. O, lo que es lo mismo, 59 de 60. Por su parte, el Gobierno de España aún tiene pendiente una decena.