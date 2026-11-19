El escándalo ha saltado en el Ayuntamiento de Rojales a poco más de una semana de las elecciones generales. Rojales es un municipio de menos de 20.000 habitantes, gobernado por el Partido Socialista y ubicado en la comarca de la Vega Baja del Segura. Allí, un concejal del PP, José Plaza, ha dirigido en una carta dirigida al alcalde, el socialista Joaquín Pérez, haber sido víctima de «amenazas» por parte de un asesor de la propia alcaldía, al Manuel Joaquín López. Según consta en la misiva que el concejal popular, José Plaza, ha dirigido al primer edil, el citado Manuel Joaquín López, se dirigió a él diciéndole: «Pues ahora vamos a ir a por vosotros». Una expresión que el edil del PP califica de «una amenaza» a su persona y a todos los miembros de su grupo político.

Los hechos se produjeron el pasado día 6 de este mes de noviembre, según consta en el escrito remitido por el concejal del PP al alcalde, el lunes siguiente, 9 de noviembre, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En el escrito, el edil del PP relata al alcalde que mientras estaba hablando en el despacho del grupo popular con otro edil, en este caso del PSOE, entró en el despacho el citado asesor, que cortó la conversación entre ambos concejales «con aspavientos, braceando, con un tono de voz elevado e invadiendo mi espacio personal».

José Plaza relata en su misiva que el asesor le recriminó la última publicación efectuada en redes sociales del grupo popular, pidiendo explicaciones al equipo de gobierno. Y este le respondió que el equipo de gobierno también había hecho publicaciones «atacando» al PP, pero que la crítica política «debe asumirse».

Según relata en su carta el edil José Plaza: «Es en ese momento cuando D. Manuel vuelve a invadir mi espacio, elevando el tono, me señala y termina diciendo ‘pues ahora vamos a ir a por vosotros’». El edil señala al alcalde en la misiva que «esto es una amenaza tanto a mi persona como hacia todos los miembros de mi grupo político».

El concejal del PP sostiene que por ello se levantó; comentó al asesor que no se puede hablar así a una persona y lo echó del despacho. Pero que «la respuesta por parte de D. Manuel fue un ‘me iré si me da la gana’». El edil popular le volvió a repetir: «Fuera de aquí». Finalmente, el asesor abandonó el despacho.

El alcalde ha pedido disculpas al concejal en nombre de toda la corporación. Pero el asesor no lo ha hecho. El presidente local del PP, el también edil Alberto Ros, ha dirigido otra carta al alcalde en la que le reclama la destitución inmediata del asesor tras lo que considera como una «gravísima e inaceptable actuación y comportamiento (…) contra un concejal» de su grupo.

Los hechos se produjeron el pasado viernes 6 de noviembre. Es decir, el mismo día del mitin de Pedro Sánchez en El Cabanyal, en Valencia. El concejal del PP dejó pasar el fin de semana. Pero el lunes siguiente no pudo más. Y remitió al alcalde la carta.