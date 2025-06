El delirante audio de un edil del PSOE: «Aquel, aquella, aquelle, aquellu, aquelli y aflibli»

Cullera, un municipio de la provincia de Valencia de algo más de 24.000 habitantes, cuyo alcalde es el socialista Jordi Mayor, es presa de un monumental enfado tras conocerse el contenido de un audio en que se escucha la voz del concejal Alejandro Morales, también socialista, en que conmina a miembros de un grupo de whatsApp con que se queden sin «privilegios» en el Cullera Beach Pride si no acuden a una manifestación este 14 de junio. El Cullera Beach Pride es el festival del orgullo de Cullera y por los derechos LGTBIQ+: «Aquel, aquella, aquelle, aquellu, aquelli y aflibli que no esté presente este día no tendrá ningún privilegio en el Cullera Beach Pride». El Cullera Beach Pride se celebra los días 13 y 14 de junio. Es decir, este fin de semana. Y el escándalo y la indignación que ha generado el contenido de ese audio en el municipio y toda la Comunidad Valenciana es ya enorme.

El PP, que ha difundido el audio que se reproduce en el vídeo que ilustra esta información, ya ha exigido la dimisión del concejal y llevará al próximo pleno una moción ante lo que considera «amenazas» del citado edil, según ha confirmado el portavoz popular Alan Martínez.

Los populares entienden que el respeto a los derechos del colectivo LGTBIQ+ «jamás puede usarse como un chantaje político». «Cullera no es un cortijo del PSOE. Es de todos», advierten los populares.

Alejandro Morales es portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Cullera y es el edil delegado de Movimientos Sociales, Transparencia, Participación Ciudadana, Juventud, Ocio y Cultura Urbana y Promoción del valenciano. Y lo que ha generado el monumental escándalo que ya ha alcanzado todos los rincones de la Comunidad Valenciana es un audio que ha corrido por infinidad de grupos de WhatsApp.

En concreto, en el audio, se escucha: «Hola, buenos días. Les exijo a todos los presentes de este grupo que deben estar presentes en la marcha convocada el 14 de junio, sábado, a las 19:00 horas en los jardines del mercado. Aquel, aquella, aquelle, aquellu, aquelli, aqueli, aflibli que no esté presente ese día no tendrá ningún privilegio en el Cullera Beach Pride». Y concluye con un «muchas gracias, salud, República, ‘país valenciano’ y puto Franco de mierda».

El PP de Cullera considera que se trata de un «chantaje político encubierto: o estás con ellos o te dejan fuera», como refleja el audio difundido por los populares con las imágenes de Jordi Mayor y Alejandro Morales. Y añade, además, que la localidad de Cullera: «Merece libertad, no imposiciones ni amenazas». Además, el PP sostiene que el hecho de que sea «precisamente» el edil de Transparencia «quien realice este tipo de declaraciones agrava aún más la gravedad del caso».

El audio del edil socialista de Cullera ha corrido como la pólvora en redes sociales y grupos de WhatsApp en la Comunidad Valenciana. El PP entiende que el Cullera Beach Pride se ha convertido, bajo el mandato del socialista Jordi Mayor en una «herramienta política» para «premiar a los afines y castigar a quienes no se plieguen a su voluntad».

Los populares exigen la dimisión del concejal por unas declaraciones que califica del «incompatibles con la ética democrática». Reclama, además, la publicación «inmediata» del contrato de adjudicación del Cullera Beach Pride, con todos sus detalles, empresa adjudicataria, criterios de selección y fondos públicos asignados. Y exige, finalmente, «explicaciones y responsabilidades políticas» al alcalde Jordi Mayor, al que los populares señalan como «máximo responsable de este escándalo».