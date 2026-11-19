Los productos que millones de personas utilizan a diario en la ducha tendrán que adaptarse a una nueva normativa europea. A partir del 17 de octubre de 2027, determinados champús, geles de baño y otros cosméticos que se aclaran con agua no podrán seguir comercializándose en la Unión Europea si contienen determinados microplásticos. La medida forma parte de una estrategia comunitaria para reducir la contaminación ambiental provocada por estas partículas, que pueden acabar en los ríos, los mares y los suelos después de utilizarse. Sin embargo, hay un detalle importante, ya que no todos los productos que contienen ingredientes derivados del plástico estarán prohibidos.

Qué productos de higiene estarán afectados

La restricción procede del Reglamento (UE) 2023/2055, aprobado por la Comisión Europea el 25 de septiembre de 2023, que modifica el reglamento REACH sobre sustancias químicas. La legislación establece diferentes plazos para eliminar las micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente a determinados productos.

Uno de los próximos plazos importantes llegará el 17 de octubre de 2027. Desde esa fecha, los cosméticos que se aclaran después de aplicarse sobre la piel, el cabello o las mucosas, como champús y geles de ducha, no podrán introducirse en el mercado europeo si contienen los microplásticos incluidos en la restricción. También pueden verse afectados otros productos de higiene que se aclaran con agua. ￼

Es importante distinguir esta medida de una prohibición general del plástico. La normativa se centra en determinadas partículas sólidas, insolubles y resistentes a la degradación, no en cualquier ingrediente que tenga un origen sintético. Los polímeros naturales no modificados químicamente y determinados polímeros solubles o biodegradables quedan fuera de su ámbito de aplicación.

Por qué la Unión Europea quiere eliminar los microplásticos

El problema está en lo que sucede después de utilizar estos productos. Cuando una persona se lava el pelo o se ducha, parte de los ingredientes presentes en las fórmulas acaba en las aguas residuales. Aunque las instalaciones de tratamiento pueden retener una parte de los contaminantes, determinadas micropartículas pueden terminar llegando al medio natural.

La preocupación de las autoridades europeas está relacionada con la persistencia de estos materiales. Por su reducido tamaño y resistencia a la degradación, pueden acumularse en los ecosistemas y resultar difíciles de retirar. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) evaluó sus riesgos y recomendó restringir los microplásticos añadidos intencionadamente para reducir su liberación al medio ambiente. ￼

Las fechas que deben conocer los consumidores

La prohibición no llegará al mismo tiempo para todos los productos cosméticos. Bruselas ha establecido un calendario progresivo para que los fabricantes puedan modificar sus fórmulas y encontrar alternativas.

17 de octubre de 2027: cosméticos que se aclaran, como champús y geles de ducha.

cosméticos que se aclaran, como champús y geles de ducha. 17 de octubre de 2029: cosméticos que permanecen sobre la piel o el cabello, como determinadas cremas y geles.

cosméticos que permanecen sobre la piel o el cabello, como determinadas cremas y geles. 17 de octubre de 2035: productos de maquillaje, labios y uñas afectados por la restricción.

Además, los productos exfoliantes que contienen microesferas de plástico para limpiar, pulir o exfoliar ya están sujetos a la prohibición desde octubre de 2023, sin esperar a 2027. ￼

¿Desaparecerán los productos que ya están en las tiendas?

No necesariamente. La Comisión Europea aclara que los productos que ya se habían introducido legalmente en el mercado antes de la fecha de aplicación correspondiente pueden seguir comercializándose hasta agotar existencias. Por tanto, no se trata de retirar automáticamente todos los champús y geles que estén actualmente en los supermercados.

La industria cosmética tendrá que anticiparse y reformular aquellos productos afectados para poder seguir vendiéndolos en Europa. Una transformación que también abre la puerta a nuevas alternativas biodegradables y fórmulas con menor impacto ambiental.