La Comisión Europea empeora considerablemente sus previsiones de inflación para España y advierte de que los precios seguirán aumentando con fuerza durante los próximos años. Bruselas eleva hasta el 3,9% la inflación prevista para 2026, nueve décimas más de lo que calculaba en primavera, y anticipa que continuará en el 3,3% en 2027. Un escenario que aleja la posibilidad de recuperar la estabilidad de precios y que mantiene a España por encima de la media de la eurozona.

El organismo comunitario reconoce que la economía española crecerá más de lo previsto, pero alerta de que el encarecimiento de la energía continuará trasladándose a los alimentos, los bienes industriales y los servicios. De hecho, Bruselas también empeora sus previsiones para 2027, cuando espera una inflación del 3,3%, ocho décimas por encima del 2,5% que estimaba en mayo. La moderación de los precios no llegará, según sus cálculos, hasta 2028, cuando la inflación descenderá al 2,3%, todavía por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

Las previsiones económicas de otoño publicadas este martes reflejan que España continuará soportando una inflación superior a la de sus principales socios europeos. Mientras que los precios aumentarán un 3,9% en España durante 2026, la media de la eurozona se situará en el 3,2% y la del conjunto de la Unión Europea en el 3,3%.

Esta diferencia supone que España registrará una inflación siete décimas superior a la media de la zona euro, pese a las medidas fiscales y las ayudas públicas aprobadas para amortiguar el encarecimiento de la energía.

La inflación seguirá elevada en 2027

La Comisión Europea atribuye el deterioro de sus previsiones fundamentalmente al aumento de los costes energéticos, agravado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, advierte de que el problema no se limitará a la electricidad, el gas o los combustibles.

El Ejecutivo comunitario anticipa que el encarecimiento de la energía continuará trasladándose progresivamente a los alimentos y los bienes industriales, mientras que los servicios seguirán registrando importantes presiones inflacionistas.

Además, Bruselas alerta de que la extensión de las subidas de precios al conjunto de la economía podría provocar incrementos salariales superiores a los inicialmente previstos durante 2026 y 2027.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos, continuará aumentando durante los próximos trimestres y permanecerá elevada a lo largo del próximo ejercicio.

Las nuevas estimaciones suponen un deterioro importante respecto a las publicadas en primavera. Entonces, Bruselas esperaba una inflación del 3% para 2026 y del 2,5% para 2027. Ahora eleva ambas previsiones hasta el 3,9% y el 3,3%, respectivamente.

El resultado es que España encadenará tres ejercicios con una inflación superior al 2,5%, después del 2,7% registrado en 2025, lo que prolongará la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

La economía crece, pero España seguirá entre los países con más paro

Pese al deterioro de las perspectivas inflacionistas, Bruselas mejora dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,6%, frente al 2,4% estimado anteriormente.

La economía española crecerá así por encima de la media de la Unión Europea, situada en el 1,4%, y de la eurozona, que avanzará un 1,2%. También superará a Alemania, con un crecimiento previsto del 1,3%; Italia, con un 1%; y Francia, con apenas un 0,4%.

Sin embargo, la Comisión anticipa una desaceleración progresiva de la actividad económica española, con un crecimiento del 2,1% en 2027 y del 1,9% en 2028.

Bruselas explica que esta pérdida de impulso estará relacionada con la moderación de la creación de empleo y la finalización del despliegue de los fondos europeos de recuperación.

En el mercado laboral, la Comisión destaca que la regularización extraordinaria de inmigrantes contribuirá a ampliar la población activa y sostener la creación de empleo. La ocupación aumentará un 2,3% este año y un 1,8% en 2027.

No obstante, España mantendrá la segunda tasa de desempleo más elevada de toda la Unión Europea en 2026, únicamente por detrás de Finlandia.

La tasa de paro descenderá desde el 10,5% de 2025 hasta el 9,9% en 2026, para reducirse posteriormente al 9,6% en 2027 y al 9,4% en 2028.

Por último, Bruselas también empeora sus previsiones de déficit público para España, que alcanzará el 2,6% del PIB este año, dos décimas más de lo estimado en primavera. El organismo atribuye este deterioro al coste de las medidas energéticas y de las ayudas extraordinarias por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.

La deuda pública, por su parte, descenderá hasta el 99,2% del PIB en 2026, antes de reducirse al 97,9% en 2027 y al 97,2% en 2028.