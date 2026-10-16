España sufre la peor inflación de las grandes economías europeas, con un 5% en septiembre

Los últimos datos de inflación publicados por Eurostat revelan algo que en todo caso ya se sabía, y es que ninguna economía entre las grandes de la Unión Europea está sufriendo con tanta rapidez como España el contagio de la espiral inflacionista derivada de la guerra en Oriente Próximo. Si ya el mes pasado la oficina estadística de la Comisión Europea revelaba un diferencial de 1,4 puntos en agosto entre los datos de nuestro país y la media de la eurozona, con un IPC de 4,6 y 3,2% respectivamente, en septiembre la tendencia vuelve a repetirse, aunque la brecha se haya acortado sensiblemente.

Así, en septiembre el IPC de la eurozona se anotó una subida del 3,8% con respecto al mismo mes del año anterior mientras que en nuestro país la cifra fue del 5%, 1,2 puntos por encima de la media. Bien es cierto que se trata del dato armonizado (que sirve para hacer comparaciones entre países) y que el IPC general del noveno mes del año quedó en el 4,9% según el INE, pero en todo caso el dato es alarmante ya que sitúa el avance de precios en nuestro país a tres puntos de distancia de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera recomendable.

Está por ver cómo reacciona la institución que preside Christine Lagarde ante este último dato, pues el mercado todavía mantiene cierta incertidumbre en cuanto a la posibilidad de otra subida de los tipos -sería la tercera desde que empezó la guerra en Irán- en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE prevista para el 28 de octubre. Desde luego, el dato conocido hoy acorta aún más el margen de maniobra de la institución y acerca la posibilidad de un endurecimiento aún mayor del acceso al crédito.

Como ya se ha avanzado, España destaca en el Viejo Continente como la gran economía que más sufre el azote inflacionario, pues el IPC de septiembre en nuestro país se sitúa muy lejos de los datos de Alemania (+3,3%), Francia (+3,4%) e Italia (+4,2%) y de la media tanto de los países de la moneda común como de la Unión Europea, con un 3,8% en ambos casos. De hecho, en el conjunto de los Veintisiete solo Grecia, Chipre, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Luxemburgo acusaron un alza de precios superior el mes pasado.

Hay varias razones de que nuestro país siga a la cabeza de los grandes en inflación, y una de ellas es el hecho de que España sea la economía que más crece en términos de PIB. Por supuesto, a esto hay que añadir una mayor vulnerabilidad frente a los encarecimientos de los combustibles fósiles, que están actuando como principal correa de transmisión de esta crisis al resto de la economía. De hecho, si se excluye el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se situó en el 2,3% en septiembre, frente al 2,1% de agosto. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, fue del 2,5%, una décima más.