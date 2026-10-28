Cómo comprobar si tu tren AVE sale a su hora tras el accidente de Toledo: las webs oficiales para consultarlo

Si tienes un billete de AVE o Iryo con origen o destino en Andalucía, no salgas hacia la estación sin comprobar antes el estado de tu tren.

El accidente de tren entre Urda y Los Yébenes (Toledo) ha provocado la interrupción de la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, con los trenes de esa línea detenidos en estaciones del trayecto.

Qué trenes están afectados

El corte afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Iryo y Ouigo han cancelado todos sus servicios desde Madrid-Puerta de Atocha hacia el sur de la península. Lo fiable es consultar tu billete en el canal de tu compañía.

También pueden verse afectados los enlaces hacia Granada, Cádiz o Huelva.

Dónde consultar si tu tren circula

Web y app de Renfe : permiten revisar el estado de los trenes y de tu reserva. Renfe dispone además de un visor de trenes en tiempo real.

: permiten revisar el estado de los trenes y de tu reserva. Renfe dispone además de un visor de trenes en tiempo real. InfoRenfe en X (@Inforenfe) : es el canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros. Su perfil indica un teléfono 24 horas de información, el 912 320 320.

: es el canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros. Su perfil indica un teléfono 24 horas de información, el 912 320 320. Adif : informa de las incidencias en la red. Su cuenta en X (@InfoAdif) fue el canal por el que se comunicó el corte de la línea.

: informa de las incidencias en la red. Su cuenta en X fue el canal por el que se comunicó el corte de la línea. Iryo: los viajeros de esta compañía deben consultar su web oficial y los avisos recibidos sobre su reserva. Conviene revisar el correo y el móvil por si han enviado mensajes.

Cambios y anulaciones gratuitos

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados. Si tu billete es de Renfe, puedes gestionarlo desde su web o su aplicación.

En el caso de Iryo, lo recomendable es revisar los avisos de la compañía y contactar con su atención al cliente antes de hacer nada.

Antes de comprar otro billete por tu cuenta

Conviene preguntar primero a tu operadora por las alternativas y las condiciones de reembolso. Contratar otro servicio por cuenta propia no garantiza que la operadora devuelva después ese importe.

Cuándo volverá a circular la línea

Todavía no hay una hora prevista para reabrir el tramo. La vía permanece totalmente cortada para que trabajen las grúas y los equipos técnicos desplegados. Hasta que haya nuevos avisos, la información más fiable está en los canales de Adif, Renfe e Iryo.