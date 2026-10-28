La reflexión de Paulo Coelho (79 años) sobre la humildad: «No podemos juzgar la vida de otros, ya que cada persona conoce su propio dolor y renuncia»

Paulo Coelho se ha convertido en una de las referencias mundiales de la literatura. Conocido por novelas como El Alquimista, ha convertido incluso en marca propia una forma de escribir en la que las ideas más hondas se expresan con palabras sencillas, ahí la clave de su éxito.

Sus reflexiones se repiten a lo largo del mundo gracias a sus profundas enseñanzas, como una que apunta a una costumbre muy extendida y poco confesada: «No podemos juzgar la vida de otros, ya que cada persona conoce su propio dolor y renuncia».

Parece una simple frase pero es de las que te hacen pensar y necesitas asimilar para entenderla.

Lo que no se ve de la vida ajena

La reflexión de Paulo Coelho parte de una evidencia que solemos olvidar: de la vida de los demás vemos apenas la superficie. Conocemos el resultado de sus decisiones, pero no lo que las rodeó. No sabemos qué dejaron atrás, qué les costó elegir ni qué pesos cargan en silencio.

Por eso el verbo que escoge el escritor es tan preciso. Habla de dolor y de renuncia, dos cosas que casi nunca se exhiben. Cada persona sabe a qué ha renunciado para llegar a donde está y qué heridas arrastra, y esa contabilidad íntima es la única que permitiría valorar de verdad una vida. Desde fuera, sólo se ve una parte del cuadro.

La humildad como punto de partida

Coelho enmarca esta idea dentro de la humildad. Juzgar al otro supone creer que tenemos información suficiente para dictar sentencia, y lo normal es que no la tengamos. Reconocerlo no obliga a callar ante lo que consideramos injusto, pero sí a frenar el veredicto automático sobre decisiones cuyo contexto desconocemos.

Es una actitud que muchas tradiciones filosóficas y espirituales han defendido de formas distintas, y que el escritor ha repetido a lo largo de su obra: antes de opinar sobre el camino de alguien, conviene recordar que uno sólo conoce el suyo desde dentro.

Un hábito difícil de abandonar

Juzgar es cómodo. Permite sentirse en lo cierto sin esfuerzo y explicar la vida ajena con una frase. Las redes sociales han multiplicado esa tentación, porque ofrecen fragmentos de la existencia de miles de personas y la ilusión de que bastan para opinar sobre ellas.

La frase de Coelho funciona como contrapeso. Recuerda que detrás de cada fragmento hay una historia completa que no aparece en pantalla, y que la mirada más justa suele ser la que se toma un momento antes de concluir.

Mirar primero hacia dentro

Hay además una lectura que vuelve la frase sobre quien la lee. Si cada persona conoce su propio dolor y su propia renuncia, también nosotros los conocemos, y sabemos lo poco visibles que son para quienes nos rodean. Esa experiencia propia es probablemente la mejor razón para tratar con más prudencia a los demás.

No pide aprobarlo todo ni renunciar al criterio. Pide algo más modesto y más exigente: aceptar que la información que tenemos del otro siempre será incompleta.