Así queda el cuadro del ATP 500 de Viena 2026: cuándo debuta Carlos Alcaraz, posibles rivales y canal para ver por televisión los partidos

Carlos Alcaraz llega al ATP500 de Viena con la oportunidad de seguir ganando títulos tras su grave lesión de muñeca, la cual le ha dejado fuera del circuito la mayor parte del año. Tras vencer en Tokio y caer temprano en el Masters 1000 de Shanghái, su próximo compromiso será en Austria.

Descubre toda la información sobre el cuadro que le espera al murciano, los principales rivales y las fechas del torneo, uno de los más importantes de la recta final del circuito ATP 2026.

El campeonato se disputa del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Wiener Stadthalle de la capital austríaca. El actual campeón es Jannik Sinner, quien ganó a Alexander Zverev en la última final y no podrá participar porque se perderá lo que queda de 2026 debido a una lesión en la rodilla derecha.

Así queda el cuadro del ATP 500 de Viena 2026

El ATP 500 de Viena tendrá presente a gran parte de los mejores tenistas del circuito, entre los que se incluyen Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Fabio Cobolli, Alex de Minaur, Tommy Paul, Jakub Mensik… y un Carlos Alcaraz que parte como uno de los favoritos.

La fase previa se jugará del 24 al 26 de octubre, y los grandes nombres entrarán en escena tras la clasificación de los preliminares. Se espera que Carlos Alcaraz debute el lunes 26, el martes 27 o el miércoles 28 de octubre. El horario está aún por confirmar.

Con el cuadro ya sorteado, Alcaraz (2) tendrá en su lado a Medvedev (3), Tommy Paul (7) y Jakub Mensik (8). Daniil se enfrentará en la primera ronda al español Dani Mérida.

En la otra mitad del cuadro estarán Alexander Zverev (1), Flavio Cobolli (4), Alex de Minaur (5) y Frances Tiafoe (6).

El camino de Carlos Alcaraz a la final de Viena

Carlos Alcaraz no tendrá un camino fácil en el ATP 500 de Viena. El murciano, que viene de caer en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante Zizou Bergs, tendrá en el cuadro a varios de los rivales más fuertes del torneo.

Su primer encuentro será ante Karen Khachanov, con horario y fecha aún por confirmarse. Su rival en la segunda ronda será el ganador del partido Rodionov/Basilashvili, mientras que en cuartos de final puede encontrarse con Paul/Rublev.

Finalmente, si llega a semifinales, puede medirse a Medvedev/Mensik y encontrarse en la gran final con un Zverev que ya es número 1 del ranking ATP. Un camino para nada fácil, que medirá el ritmo y nivel de un Alcaraz que, tras la grave lesión de muñeca, quiere recuperar confianza y volver a la senda del triunfo.

Todo ello, con las ATP Finals que se celebrarán en noviembre en Bolonia en el horizonte. El tenista español, ya uno de los más laureados de todos los tiempos, busca conquistar el torneo austríaco.

Cómo ver en TV en directo a Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Viena 2026

El ATP 500 de Viena 2026, que se disputa del 26 de octubre al 1 de noviembre y en el que participará Carlos Alcaraz, se podrá seguir a través de los canales de Movistar+, plataforma que retransmitirá el torneo íntegro.