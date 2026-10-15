Carlos Alcaraz (23 años): «Vivo con mis padres porque no sé cocinar, aunque me encantaría aprender»

Carlos Alcaraz es uno de los tenistas más populares del planeta. A sus 23 años, el murciano se ha convertido en un deportista que sigue estrictamente una disciplina de trabajo para ser el número uno del mundo y una de las cosas que aún se le resiste para aprender es el mundo de la cocina. Una tarea que hasta ahora nunca ha podido dominar, mientras impresionaba al planeta con la raqueta en sus manos.

Así lo contaba hace años, cuando estaba en pleno crecimiento mental y físico. Carlos Alcaraz nunca ha sido alguien que le preste mucho tiempo a las labores domésticas. Estas declaraciones coincidieron cuando venía de ganar el Mutua Madrid Open, derrotando a leyendas por el camino como Nadal, Djokovic y Zverev. Eso, sumado a que también había ganado antes el Masters 1000 de Miami, convertía al murciano en un maestro en la tierra batida.

Uno de sus secretos siempre fue su hábito alimenticio, con alguna que otra curiosidad en su rutina con productos exóticos justo antes de los partidos. Por ejemplo, pasta con crema de cacao junto con aceite de oliva y dátiles horas antes y durante frutas como plátanos y barritas energéticas. Y, en el día a día, comidas muy completas: «Se basa en mucho pescado, más que en carne. Como bastante pasta, eso es bueno para el deportista. Y tengo la suerte de que como mucho, pero no cojo mucho peso en plan de grasa. A mí me viene bien comer bastante, y eso hago. También como mucha ensalada, mucho arroz… ¡me encanta el sushi! Es muy bueno», confesó.

Por otra parte, si tuviera que elegir un menú para sus amigos, Alcaraz pediría una lubina a la sal con patatas al horno. Aunque también admitía que ellos prefirieron platos más sencillos. Aunque le guste la cocina elaborada, el murciano admitió que le gustaría ser él mismo el que se los preparase: «En algún momento lo haré, sí. Pero en Murcia vivo con mis padres, entonces no cocino. Si algún día vivo solo, sí me gustaría aprender a cocinar para cocinarme a mí, para cocinarle a quien venga. También para cuidarme en ese aspecto cuando esté en Murcia», señaló. Una rutina que pretende cambiar estos años pero ser el mejor tanto en las pistas como en los fogones.