Las hembras de pardela cenicienta mediterránea no eligen al azar cuándo reproducirse. Un seguimiento científico de más de dos décadas en Mallorca ha descubierto que las hijas suelen conservar el patrón temprano o tardío de puesta de sus madres, aunque toda la colonia ajusta sus fechas según las condiciones ambientales. El hallazgo ayuda a comprender su adaptación al clima.

El trabajo lo ha desarrollado el Grupo de Ecología y Demografía Animal del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC-UIB), con participación del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).

El equipo siguió a cientos de ejemplares en el Parque Natural de Sa Dragonera y publicó los resultados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La población modifica el calendario según el invierno, pero cada hembra mantiene una posición estable. Las que comienzan pronto suelen repetir esa pauta y sus hijas tienden a hacer lo mismo.

¿Qué determina cuándo pone sus huevos la pardela cenicienta?

Para estudiar la influencia del clima, los científicos utilizaron la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), un índice de las condiciones meteorológicas y oceánicas del Atlántico Norte. Sus fases positivas durante el invierno se asocian con circunstancias menos favorables para la reproducción.

La relación pasa por la cadena alimentaria marina. Las condiciones invernales afectan a la mezcla de las aguas y a la disponibilidad de nutrientes, y alteran la disponibilidad de sus presas. Lo que sucede en el océano meses antes puede influir en el momento en que las hembras comienzan la puesta.

El equipo examinó también 142 casos de parentesco entre madres e hijas. Observó que las descendientes de hembras tempranas tendían a reproducirse antes que la media de la colonia. Sin embargo, los datos no permiten aclarar si esa semejanza responde a la herencia genética, a efectos maternos o a factores ambientales compartidos.

La fecha de puesta de los huevos influye en el éxito reproductivo de la pardela mediterránea

La fecha de puesta está relacionada con el resultado de la cría. Según el estudio, las hembras que se reproducen antes presentan mayor éxito reproductivo y supervivencia. La diferencia destaca en los primeros intentos de cría; las aves menos experimentadas son más sensibles a condiciones desfavorables.

Una posible explicación es la capacidad para conseguir alimento: los ejemplares más eficientes alcanzarían antes la condición física adecuada y tendrían más opciones de sacar adelante a su única cría. La pardela cenicienta puede superar los 30 años y suele empezar a reproducirse alrededor de los cinco.

Investigación científica de la pardela cenicienta mediterránea: más de 20 años estudiando su reproducción en Mallorca

El seguimiento permite reconocer a los individuos y reconstruir sus relaciones familiares. Cada año, el equipo controla aproximadamente el 60% de la población reproductora de la colonia, identifica a las aves con marcas individuales y revisa los nidos cada dos o tres días durante la puesta.

Esta serie permite distinguir los cambios anuales ligados al clima de las diferencias entre individuos y generaciones, según el CSIC. La población adapta sus fechas a las condiciones ambientales, pero la semejanza entre madres e hijas explica parte de las diferencias en el calendario reproductivo.

Los autores advierten de que aún desconocen si esta capacidad de ajuste bastará ante el calentamiento acelerado del Mediterráneo. La plasticidad fenotípica (la posibilidad de modificar rasgos en respuesta al entorno) ofrece margen de adaptación, aunque podría tener límites.