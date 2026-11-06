Bombazo histórico en la zoología española: un ornitólogo cántabro fotografía por primera vez en España un ruiseñor calíope, y acuden a Suances decenas de observadores

Un macho de ruiseñor calíope (Calliope calliope), un pájaro que cría en Siberia, apareció el miércoles 4 de noviembre en la ría de San Martín, en Suances (Cantabria). Si el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife lo confirma, será la primera cita de esta especie en España.

Orlando Parrilla fue quien lo localizó primero y avisó al ornitólogo Abel Ojugas Díaz, vecino de Torrelavega y presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín. Ojugas acudió a la ría, identificó al pájaro y lo fotografió.

Así localizaron dos vecinos el ruiseñor calíope en la ría de Suances

Ojugas dirigió en 2025 un curso de verano de la Universidad de Cantabria sobre aves migratorias en Suances, y su asociación lleva años estudiando la ría y pidiendo que se proteja. En ese curso defendió una idea que resume su trabajo, «lo que no se conoce ni se valora, tampoco se protege».

No es la primera rareza que encuentra en ese mismo lugar. El 24 de julio de 2025 descubrió allí un playero aliblanco, una limícola de América del Norte que también se consideró la primera cita de la especie en España.

La noticia corrió por las redes sociales y las aplicaciones de observación de aves, y a Suances llegaron aficionados de otras provincias con sus cámaras.

Uno de ellos, Kepa Aldama, de Vizcaya, resumió el motivo del viaje a El Diario Montañés. «Es la primera cita de España, el primero que se ve en la península y viene del norte de Siberia. Se ha desviado muchísimo», explicó.

¿Por qué el ruiseñor calíope es una rareza en Europa?

La especie cría desde Asia central hasta el extremo oriental del continente y pasa el invierno en el sudeste asiático y Filipinas, según la British Trust for Ornithology (BTO). Para llegar a Cantabria, este ejemplar se ha desviado miles de kilómetros hacia el oeste.

En el Reino Unido, la BTO lo considera un visitante «extremadamente raro», con su primera cita en la isla escocesa de Fair Isle en 1975. En Países Bajos, el primer ejemplar apareció en 2016 en el jardín de una casa de Hoogwoud, y cientos de aficionados hicieron cola para verlo.

La cita de Suances todavía tiene que pasar un filtro. El Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, creado en 1984, revisa y homologa estas observaciones antes de incluirlas en la lista oficial de aves raras de España.

El ruiseñor se ha instalado en una ría que, según la asociación, es la única de Cantabria sin ninguna figura de protección. Este verano aparecieron allí decenas de aves muertas, 44 según el Gobierno de Cantabria y alrededor de un centenar según el Ayuntamiento de Suances.

¿Cómo se reconoce al ruiseñor calíope?

El macho adulto es fácil de reconocer por la garganta de un rojo intenso, bordeada de negro y blanco, según la plataforma eBird del Laboratorio de Ornitología de Cornell. El resto del cuerpo es pardo por encima y blanquecino por debajo, con una ceja clara. Los machos jóvenes muestran apenas un toque de rojo y las hembras no lo tienen.

Es un pájaro tímido, de patas largas, que se esconde en el sotobosque denso y suele bajar las alas y levantar la cola. Su canto es melodioso y variado, e incluye imitaciones de otras aves.

La especie no está amenazada. BirdLife International la clasifica como de «preocupación menor», con una población estable.

Si quieres verla en Suances, lo mejor es acercarte con prismáticos y sin hacer ruido, porque se oculta con facilidad. Otras aves raras también han llegado a España, como el buitre torgo.