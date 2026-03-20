Asombro total entre los zoólogos: documentan por primera vez en la historia esta gigantesca ave en España

La aparición de un buitre Torgo en España ha generado un enorme interés entre zoólogos y ornitólogos, al tratarse de una especie de ave nunca antes registrada en el país. Su presencia, completamente inesperada, abre nuevas preguntas sobre los movimientos de estas aves y el estado de sus poblaciones.

El hallazgo no solo destaca por la rareza del ejemplar, sino también por el contexto en el que se produjo. Detectado en un entorno natural muy concreto, este registro se perfila como un acontecimiento clave para el estudio de la biodiversidad y los ecosistemas del sur de Europa.

El primer avistamiento de buitre Torgo en España ya es histórico

Por primera vez en la historia, un ejemplar de buitre Torgo (Torgos tracheliotos) ha sido documentado en España. El ave fue vista el 18 de octubre de 2025 en el entorno del Torcal de Antequera, en Málaga, en lo que ya se considera un hallazgo ornitológico sin precedentes en la Península Ibérica.

Este buitre, originario de Senegal y catalogado como especie en peligro de extinción, no suele aparecer fuera de su área habitual. Aunque algunas poblaciones de África occidental realizan desplazamientos estacionales, su llegada hasta el sur de España resulta completamente excepcional.

El registro ha sido analizado por expertos, quienes han confirmado que se trata de un ejemplar joven, en su segundo año de vida. Una vez validado oficialmente por el Comité de Rarezas, se convertirá en el primer avistamiento reconocido de esta especie en territorio español.

Un ave imponente que no pasa desapercibida

El buitre Torgo, también conocido como buitre orejudo, es una de las rapaces carroñeras más grandes y poderosas del mundo. Su distribución natural abarca África y zonas de Oriente Medio, lo que hace aún más llamativa su presencia en Europa.

Su aspecto es inconfundible. Destaca por su gran tamaño, su cabeza desnuda de tonalidad rosada y una fisonomía que recuerda, en cierta medida, a la de un pavo. A esto se suman unos característicos pliegues de piel a los lados del cuello, conocidos como «lappets», que le dan su nombre común.

Además, posee alas de gran envergadura y un pico extremadamente robusto, capaz de desgarrar tejidos gruesos, lo que lo convierte en un carroñero altamente eficiente dentro de su ecosistema.

Un hallazgo clave para la biodiversidad y la ciencia

El impacto del descubrimiento va más allá de lo anecdótico. Según los especialistas, se trata de un hecho de gran relevancia científica que aporta información valiosa sobre la especie y sus posibles desplazamientos.

Desde la Asociación Torcaleros han subrayado que este avistamiento supone un aporte fundamental al conocimiento de la biodiversidad, además de reforzar la importancia de conservar espacios naturales únicos como el Torcal de Antequera.

La repercusión del hallazgo ha sido tal que ha trascendido a nivel internacional. Publicaciones científicas de referencia han recogido el caso, destacando especialmente la fotografía obtenida como una prueba clave dentro del ámbito ornitológico.

Este episodio confirma que, incluso en territorios ampliamente estudiados, todavía pueden producirse descubrimientos capaces de sorprender a la comunidad científica.