Aplazan el Six Kings Slam en el que jugará Carlos Alcaraz por los bombardeos en Riad

Los bombardeos en Riad siguen azotando al mundo del deporte. Después de que se tuviera que posponer el partido del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ahora se ha confirmado el aplazamiento del Six Kings Slam en el que participará Carlos Alcaraz. En un principio se iba a jugar la semana que viene, pero el temor por la seguridad en la capital saudí ha obligado a la organización del torneo a tener que aplazarlo a finales de diciembre.

El escenario venía de ser peligroso desde hace días. Los últimos ataques con misiles al aeropuerto de la ciudad han hecho que varios eventos deportivos se tuvieran que incluso cancelar. En el fútbol se tuvo que hacer con el clásico saudí entre el Al Ahli y el Al Nassr este jueves en Yeda por orden directa de la Liga Profesional Saudí. Ahora, el Riyadh Season ha emitido un comunicado que, ante las dificultades en la organización, hace imposible que sea posible la celebración del torneo a corto plazo para garantizar la calidad tanto para los tenistas como para los espectadores.

«Esta decisión refleja el compromiso de Riyadh Season de ofrecer eventos deportivos que cumplan con los más altos estándares, tras evaluar los desafíos organizativos y logísticos que conlleva la celebración del torneo y su posible impacto en la calidad de la experiencia del público», explicó la organización en un comunicado.

Carlos Alcaraz era uno de los que iba a participar junto con Alexander Zverev, Novak Djokovic, Alex de Miñaur, Taylor Fritz y Learner Tien. Este último fue elegido para ser el sustituto de Jannik Sinner. El torneo pasa de jugarse el 21, 22 y 24 de octubre a 27-30 de diciembre, lo que abre una puerta para que el tenista italiano pueda llegar a tiempo de su lesión en la rodilla. Esta nueva fecha hace que los tenistas tengan que cambiar sus pretemporadas en plenas fechas de vacaciones por Navidad. Aunque también les ayudará a mejorar su físico después de las finales de la Copa Davis del 24 de noviembre.

Los bombardeos en Riad siguen causando muertes y miles de heridos, pero ahora es el tenis el que tiene que asumir las consecuencias, cambiando las fechas del Six Kings Slam para evitar problemas en uno de los conflictos más tensos en Oriente Medio.