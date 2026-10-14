Jódar se afilia a las remontadas y ya está en cuartos en Shanghái

Rafa Jódar se ha acostumbrado a remontar en Shanghái. El español venció al neerlandés Botic van Zandschulp en tres sets por 6-7(4), 6-4, 6-2 y se clasificó para los cuartos de final. Un partido que estuvo marcado también por su incidente con un recogepelotas, pero que no le impidió sobreponerse para volver a sacar el martillo para avanzar a la siguiente ronda.

De este modo, el jugador madrileño, duodécimo cabeza de serie en el evento chino, se metió entre los ocho mejores tras una nueva remontada, la tercera consecutiva después de haberlo hecho tanto en la primera ronda ante el argentino Agustín Tirante como en la segunda ante el checo Jiri Lehecka. Ahora se medirá al ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el canadiense Felix Auger-Aliassime por un puesto en las semifinales.

Jódar firmó un partido bastante sólido, aunque se topó con la resistencia de Van Zandschulp, siempre peligroso en este tipo de superficies y que llegaba reforzado por su buen camino hasta el momento con victorias ante Dani Mérida, el estadounidense Alex Michelsen y el francés Arthur Fils.

Y ante el español también plantó una dura batalla que se alargó hasta las dos horas y media, pero donde su rival se mostró muy firme al saque, con solo dos bolas de ‘break’ concedidas, ninguna de ellas en una primera manga muy igualada donde las mejores opciones las tuvo el madrileño con 4-3 arriba. Dos pelotas de rotura que no pudo aprovechar en un set que se terminó decidiendo en el ‘tie-break’ donde el neerlandés fue más solvente (7/4).

A partir de ahí, Jódar activó de nuevo el modo remontada y le salió bien, empezando a dominar un encuentro en el que siempre llevó la iniciativa. Rompió nada más iniciarse el segundo parcial y, aunque Van Zandschulp replicó para igualar, ya no pudo hacerlo cuando volvió a ceder a renglón seguido el saque.

El tenista español forzó en su sexta pelota de set una tercera y definitiva manga en la que volvió a coger ventaja con una tempranera rotura. Jódar se mantuvo fuerte con su servicio y volvió a romper para acabar sellando su pase con comodidad. Jódar se mete entre los ocho mejores de un Masters 1000 por cuarta ocasión en esta temporada tras hacerlo en Montreal, Roma y Madrid y sigue en la carrera por estar en las Finales de la ATP de final de temporada.