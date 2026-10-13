Davidovich se destapa en Shanghái

La derecha de Hurkacz se va larga y Davidovich festeja. Tira la raqueta al suelo, le sobra, y muestra bíceps. Todo acompañado de un bramido que se escucha en todo Shanghái. Después de un primer set en el que fue sobrepasado, se repuso para igualar primero y conquistar después. A la tercera fue la vencida después de dos bolas de partido escapadas. Remonta (6-1, 3-6, 6-7) al polaco y accede a cuartos de final en Shanghái por primera vez en un Masters 1.000 desde hace casi dos años. Se destapa Davidovich.