El surrealista tiempo médico que pidió Davidovich en Shanghái: se abrasó la espalda por culpa de una crema

Alejandro Davidovich no pudo haber vivido un episodio más surrealista en el Masters 1000 de Shanghái. El español se vio obligado a tener que parar el partido contra Frances Tiafoe por culpa de un imprevisto que dejó a todos boquiabiertos: se había quemado toda la espalda, o mejor dicho, abrasada, por culpa de una reacción alérgica a una crema que se aplicó antes del partido. Una imagen que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

El partido apenas se encontraba al principio del duelo contra el estadounidense. Fue entonces cuando Davidovich no podía aguantar más el dolor y pidió al juez de silla que se detuviera el encuentro, mostrando cómo tenía completamente roja la parte baja de la espalda. Una quemadura de primer grado por culpa de una especie de gel o crema que se había aplicado durante un masaje previo en dicha zona, que le había provocado una reacción alérgica. El partido se detuvo y acudieron rápidamente tanto el médico como el fisio del torneo para aplicarle hielo y agua fría con toallas para aliviar el escozor. Hay que tener en cuenta que ya usó la misma pomada en el partido de segunda ronda contra Brooksby y no le provocó ninguna reacción.

Una medida de prevención para que pudiera seguir jugando a pesar de las molestias que estuvo sufriendo hasta el final del partido. Un momento surrealista que se une a lo que ocurrió en el partido previo cuando Aleksander Bublik se hizo un corte en la mano después de golpear una nevera por enfadarse en el partido contra Brandon Nakashima. Para suerte de Davidovich, ganó el siguiente juego después de la interrupción y no pidió más remedios para aliviar el enrojecimiento.