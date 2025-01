El origen y vida de Alejandro Davidovich: de dónde es, sus padres, su novia y ranking ATP

Alejandro Davidovich se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Open de Australia. El malagueño, hasta el momento, ha ido tirado de casta, orgullo y, sobre todo, muchísimo sufrimiento para levantar sus respectivos partidos en el torneo oceánico, seguir avanzando rondas en el primer ‘grande’ del año y liderar, junto a Carlos Alcaraz, a la ‘Armada española’ en las instalaciones de Melbourne Park.

Tras superar la barrera de la segunda ronda en Australia, donde no había nunca conseguido vencer en este escalón del torneo (cayó eliminado en 2020, 2022, 2023 y 2024), sigue con paso firme después de derrotar al chino Shang Juncheng, por 7-5 y 5-2 (RET), al canadiensee Félix Auger-Aliassime, por 6-7, 6-7, 6-4, 6-1 y 6-3, y al checo Jakub Mensik, por 6-3, 6-4, 6-7, 4-6 y 2-6, completando así una primera semana perfecta.

Edad y ranking ATP de Alejandro Davidovich

A sus 25 años de edad, Davidovich ocupa el puesto número 66 del ranking ATP, con un total de 790 puntos, muy lejos de su mejor clasificación obtenida, el 22 del mundo, durante la pasada temporada 2023, fecha donde consiguió mostrar su mejor nivel de juego por todos los rincones del mundo. El malagueño, a mitad de la campaña pasada, realizó un significativo cambio en su cuerpo técnico y, con el arranque del año 2025, parece que ha surgido efecto, sobre todo a nivel mental: introdujo en sus filas a Fernando Verdasco, exnúmero 7 del mundo y ganador de 3 Copa Davis con España, además de lograr unas semifinales en Australia, donde cayó tras un partido maratoniano a manos de Rafael Nadal, número 1 del mundo por aquel entonces.

«Con Jorge Aguirre lo he dejado y he empezado con Verdasco esta nueva etapa. Tenemos muy buena relación desde hace muchos años, aunque no se haya retirado oficialmente sé que ya estaba haciendo ‘coaching’ a otros jugadores, pensé que era el momento también de cerrar una etapa y empezar una nueva. Un jugador con la experiencia de Verdasco me puede ayudar mucho a afrontar mejor los partidos, a esa tensión, a esa presión y a todo lo que venga» declaró Davidovich sobre la incorporación de Verdasco.

Two match points saved. Clutch from Davidovich Fokina to force a fourth set against Mensik!#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/j4SXwscpha — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025

Dónde nació y de dónde es Alejandro Davidovich Fokina

Alejandro Davidovic nació el 5 de junio del 1999 en La Cala del Moral, en Málaga, aunque su ascendencia es de origen ruso. Hasta el momento, no ha podido conseguir ningún título ATP a nivel individual a lo largo de su carrera, donde solo registra una final individual en el Masters 1.000 de Montecarlo 2022, escenario donde cayó derrotado a manos del griego Stéfanos Tsitsipas. Eso sí, pudo romper dicho maleficio en Santiago tras conquistar, junto a Roberto Carballés, el torneo en la modalidad de dobles. Por otro lado, también ha alzado el título en los Challenger de Sevilla 2019 y Liuzhou 2019 (China).

Los padres y la novia de Davidovich

El actual número 66 del mundo es hijo de Eduard Mark Davidovich, exboxeador sueco con nacionalidad rusa, y Taiana Fokina, también originaria del país del Este de Europa. La pareja, en un primer momento, se afincó en Málaga, donde tuvieron dos hijos: Alejandro y Mark. Sin embargo, cuando Davidovich era sólo un niño, a sus 10 años de edad, sus padres se separaron y se quedó con su madre en la Costa del Sol, donde, precisamente, conoció a su actual pareja Paloma Amatiste, a la que le pidió matrimonio el pasado mes de enero del 2024 frente a la famosa Fontana de Trevi, en Roma. El malagueño publicó en su perfil oficial de Instagram varias fotografías del momento y añadió un «por siempre» como comentario.