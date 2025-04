¿Quiénes son los comentaristas del Mutua Madrid Open 2025?

Un año más, el Masters 1000 de Madrid abrió sus puertas para que los mejores tenistas explayen todo su potencial y juego sobre la arcilla madrileña. Durante las próximas dos semanas, los miles de aficionados que visiten, del 21 de abril al 4 de mayo, la legendaria Caja Mágica podrán disfrutar del mejor tenis del mundo, un espectáculo que, además, contará con un gran equipo de comentaristas que detallarán todo lo que ocurra en el Mutua Madrid Open.

Quiénes son los comentaristas de RTVE

Los aficionados que no puedan asistir a la capital de España para disfrutar del tenis tendrán la opción de poder ver todos los partidos desde su casa a través de RTVE, compañía que ofrecerá todo el torneo en abierto en sus canales de televisión y en su plataforma online. A continuación os detallaremos el equipo de comentaristas del Mutua Madrid Open.

Los protagonistas encargados de dar aún más valor al juego ofrecido por los tenistas serán Arseni Pérez, Eva Aguilera y Rocío Señan, que formarán el equipo de narradores, y estarán acompañados por Anabel Medina, Tomás Carbonell y Dani Muñoz De la Nava, que actuarán como comentaristas, aportando los comentarios más técnicos y tácticos de cada encuentro. Asimismo, el equipo de RTVE lo completarán Fe López, en la presentación, Mercedes González, Álex Argelés y Pablo Miranda, en la edición, la redacción será para Nico de Vicente y Virtudes Fernández y, por último, Paula Morillo se encargará de entrevistar a los diferentes deportistas y famosos.

«El ambiente aquí es eléctrico». Las miradas se centran en 🇷🇸 @DjokerNole en su regreso a la tierra batida del #MMOPEN. ¿Qué esperas del tres veces campeón?https://t.co/mPPDG44z1S pic.twitter.com/toVaeu91Dw — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 24, 2025

Comentaristas de Movistar Plus +

Movistar Plus +, tal y como ocurre con la inmensa mayoría de torneos del calendario, también posee los derechos televisivos del Mutua Madrid Open, por lo que los abonados a esta compañía podrán disfrutar de la narración de Juan Antonio Mielgo o Irene Gómez, entre otros, además de deleitarse con los comentarios de Álex Corretja o Roberto Carretero. El equipo lo completa Miguel Ángel Calleja, periodista y coordinador de tenis en Movistar Plus , Carla Suárez, Silvia Soler, Tincho Rodríguez, Ana Salas o Victoria Collantes, entre otros.

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz, durante este jueves 24 de abril, confirmó lo que era un secreto a voces: no participará en el Mutua Madrid Open 2025 tras sufrir una lesión muscular en su pierna izquierda mientras disputaba la final del Conde de Godó ante Holger Rune: «Después de la final de Barcelona en la que entró el fisio, noté molestias en la pierna izquierda, el martes me hice las pruebas, esperé para poder llegar a jugar en buenas condiciones y sin riesgo en Madrid, pero no he mejorado mucho. Hay que escuchar el cuerpo aunque Madrid sea un torneo que espero todo el año para poder jugar. No han salido las cosas. Hemos tomado la decisión de no tomar riesgos porque si jugaba podía estar lesionado más tiempo de la cuenta. Creo que hemos tomado la decisión correcta. Ahora toca descansar».