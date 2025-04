¿Dónde ver en directo todos los partidos del Mutua Madrid Open 2025 por televisión y online?

El Mutua Madrid Open 2025 ha abierto sus puertas un año más y los mejores tenistas del mundo ya han aterrizado en la capital de España, donde nos esperan dos semanas de pura emoción y, sobre todo, de mucho tenis en la ya legendaria Caja Mágica, donde Carlos Alcaraz y Paula Badosa, si se recuperan de sus molestias musculares, serán las principales atracciones del tenis español en el cuadro masculino y femenino, respectivamente.

El Masters 1000 madrileño arrancó este pasado 21 de abril con las fases previas y finalizará el próximo 4 de mayo con la gran final del torneo masculino. El vigente campeón Andrey Rublev defenderá la corona conquistada el pasado año tras doblegar al canadiense Félix Auger-Aliassime, en un apasionante choque que cayó del lado del jugador ruso a pesar de disputarlo en estado febril.

¡El 🎾 como nunca lo habías visto! Vive la experiencia inmersiva del #MMOPEN con @YBVR360, una perspectiva única para disfrutar el torneo. 📰 https://t.co/CnOIqNUilV pic.twitter.com/ROa4Ms6lJC — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2025

La participación de Alcaraz, pendiente de pruebas médicas

La participación de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2025, hasta el momento, está en el aire. El murciano sufrió problemas físicos en la final del Godó ante Holger Rune y las pruebas médicas decantarán si el de El Palmar, finalmente, podrá competir -o no- en la Caja Mágica.

No obstante, Carlitos es positivo: «La verdad es que estoy bien, nada fuera de lo normal. Creo que después de dos semanas, de diez partidos en doce días, con viaje de por medio, sin tener mucho tiempo de recuperación. Yo creo que el cuerpo al final te va dando pequeños avisos. Confío en que no va a ser nada grave. Mañana me hago pruebas a ver que tal, pero mis sensaciones la verdad que están siendo positivas. Hoy he tratado bien con el fisio donde he notado cosas positivas también, así que veremos a ver».

🤪🤪🤪🤪🤪 Una brillante 🇪🇸 Jessica Bouzas consiguió la primera victoria española de cuadro final en el #MMOPEN 2025. pic.twitter.com/rDf0QHp4da — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2025

Dónde ver todos los partidos Masters 1000 de Madrid

El Mutua Madrid Open 2025, que arrancó este pasado 21 de abril y finalizará el día 4 de mayo, se podrá disfrutar a través de los canales oficiales de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones disponibles, que nos ofrecerán todos y cada de uno de los partidos que se disputarán en el torneo madrileño, incluidos los de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Paula Badosa, Iga Swiatek o Aryna Sabalenka, entre otros.

“Quiero devolver todo el amor al público”. 🥰 🇪🇸 @paulabadosa se siente ilusionada en su regreso a la Caja Mágica. ¡Una de las más queridas por la afición del #MMOPEN!https://t.co/q5rccOhr64 pic.twitter.com/iQs06DzHZI — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2025

Cuándo se disputan los partidos del Madrid Open

Los enfrentamientos del torneo madrileño, sobre todo en esta primera semana de competición, arrancarán a partir de las 10:00 horas, con la sesión diurna, y finalizarán, aproximadamente, a las 21:00-22:00 horas, dependiendo de cómo transcurra la jornada y si las condiciones climatológicas adversas (en el Tennis Garden, pistas exteriores), no retrasan el inicio de los encuentros. Hasta el momento, en estos dos primeros días del Masters 1000 de Madrid no ha habido ningún inconveniente y han avanzado según lo previsto.