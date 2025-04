Badosa relata su calvario: «Me levanto asustada cada mañana por si el dolor vuelve a aparecer»

Miami confirmó un nuevo frenazo para Paula Badosa. Se había clasificado para los cuartos de final del torneo cuando su espalda dijo basta y tuvo que retirarse. Enésimo contratiempo para la española, que aglutinaba un extenso de continuidad sobre la pista, progresión tenística y vuelta incluso al top 10 del ranking. La española, que intenta aparcar su situación médica, reapareció martes reapareció por las tripas del Mutua Madrid Open con otra cara a la mostrada el año pasado, cuando reflejaba una versión más apática.

«A cada torneo que voy lo quiero ganar o jugar los máximos partidos posibles y las rondas finales contra las mejores del mundo, para retarme y ver dónde están mis límites. Pero Madrid me lo quiero tomar esta edición en intentar disfrutar de todo, porque en los últimos años lo pasaba más como una agonía que como disfrutar. Quiero devolver al público el cariño. Ojalá sea con seis partidos porque soy la primera que quiero ganarlo», dijo Paula Badosa.

La española se muestra ahora más madura y, especialmente, sincera. «Hace tres años os odiaba a todos (la prensa). Venía aquí y decía, yo no quiero responder a nada’. Creo que estoy madurando con la experiencia y entiendo las situaciones. Al final estoy haciendo mi trabajo y el periodista el suyo. Entiendo cómo funciona esto y lo llevo mucho mejor. Empatizo con vosotros, y vosotros conmigo, supongo», desvela.

Aunque, pese a su sonrisa e incluso alguna pequeña broma, la realidad es que llega a Madrid tocada. «No estoy en plena forma, estoy recuperándome, ha sido una de mis lesiones más duras en la recuperación porque es totalmente distinta a lo que he tenido pasado. Lo pasaba fatal en mi vida normal, porque tenía constantemente dolor. Me costaba dormir o andar, ha sido muy duro, pero he hecho un par de infiltraciones y ambas han respondido muy bien. Pese a ello, cada mañana que me levanto asustada, pero de momento el feedback está siendo muy bueno», confirma Badosa.