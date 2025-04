¿Podrá jugar Carlos Alcaraz el Mutua Madrid Open de tenis? Todo lo que se sabe de su lesión

Zozobró Carlitos. «Lo que hagas, hazlo convencido», le aconsejaban desde el banquillo. Aunque de convicciones se armó Rune, que no se detuvo con sus cañonazos. A Alcaraz todo le salía cruz. La red no le sonreía y a su cuerpo tampoco le salía cara. Recibió asistencia médica y acabó mermado el partido. Rune apretó todavía más cuando vio a su rival herido y finalmente se dio el chapuzón de campeón (6-7, 2-6). Alcaraz se queda con la miel en los labios y la incertidumbre antes de Madrid.

Alcaraz ganaba 2-1 en el segundo set tras ceder el primero cuando una molestia física le obligó a parar el partido para ser atendido por el personal médico del Godó. Se marchó cojeando hacia vestuarios y con el ceño fruncido y regresó a los pocos minutos. Carlos, que había arrasado hasta plantarse en la final ante Rune, volvió a ser víctima de los problemas físicos en un gran duelo, ya que la victoria hubiera supuesto su tercer título en el ATP 500 de la Ciudad Condal.

Desde el momento del pinchazo, Alcaraz no ganó un sólo juego más contra Rune, pese a que llegó a tener dos bolas de break en uno de ellos. El murciano vio frenada su buena racha después de ganar el Masters 1.000 de Montecarlo la pasada semana y llegará entre algodones al Mutua, donde debutaría el próximo miércoles o jueves como cita crucial en la gira de tierra. Todo ello, con el objetivo principal de revalidar el Grand Slam en Roland Garros en junio.

Alcaraz se marchó del Godó exhausto. «Primero quiero felicitar a Rune por su gran semana y la manera en la que se ha repuesto de Montecarlo. Ha hecho disfrutar a la gente. Llevamos cruzándonos desde que éramos pequeños, el tiempo vuela. Han sido dos semanas de no parar, de cada día tener una exigencia al máximo. Todos hemos hecho un gran trabajo para llegar lo mejor posible. He dado todo lo que tenia, no sé si me podía haber exigido más… Quiero agradecer el apoyo de mi equipo, familia y amigos», explicó Alcaraz tras el partido.

Alcaraz no pudo con Rune

Al otro lado de la red festeja un Rune pletórico que vuelve a tocar metal casi dos años después tras una puesta en escena de campeón. Se libera el danés de las cadenas que le tenían agarrotado en las grandes citas. Acumulaba 13 derrotas en sus 13 últimos enfrentamientos contra tenistas del top 5mundial. Y a la 14ª fue la vencidas tras mostrarse implacable durante todo el partido. Aplicado al saque y resolutivo en la red.

Rune dio continuidad a su evolución a lo largo de la semana, tanto tenística como psicología, a su buen juego se le añade una coraza de confianza inquebrantable contra Alcaraz. Acompañado también de determinación en los momentos claves, algo que le había faltado en otras ocasiones. Y, aunque inició el partido algo ansioso, evitó que se convirtiera en precipitación. Los primeros no fueron sus mejores servicios del encuentro, pero impidieron el despegue de Alcaraz.