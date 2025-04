Alcaraz acaba el Godó exhausto: «No sé si me podía haber exigido más…»

Zozobró Carlitos. «Lo que hagas, hazlo convencido», le aconsejaban desde el banquillo. Aunque de convicciones se armó Rune, que no se detuvo con sus cañonazos. A Alcaraz todo le salía cruz. La red no le sonreía y a su cuerpo tampoco le salía cara. Recibió asistencia médica y acabó mermado el partido. Rune apretó todavía más cuando vio a su rival herido y finalmente se dio el chapuzón de campeón. Alcaraz se queda con la miel en los labios y la incertidumbre antes de Madrid.

«Primero quiero felicitar a Rune por su gran semana y la manera en la que se ha repuesto de Montecarlo. Ha hecho disfruta a la gente. Llevamos cruzándonos desde que éramos pequeños, el tiempo vuela. Han sido dos semanas de no parar, de cada día tener una exigencia al máximo. Todos hemos hecho un gran trabajo para llegar lo mejor posible. He dado todo lo que tenia, no sé si me podía haber exigido más… Quiero agradecer el apoyo de mi equipo, familia y amigos», explicó Alcaraz tras el partido.

Noticia en desarrollo…