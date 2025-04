La incógnita sobre la presencia de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open ya se ha resuelto. Ha sido el Consejo Superior de Deportes (CSD) el que inesperadamente se ha adelantado al anuncio que iba a realizar este jueves el tenista español en rueda de prensa a las 12.30 horas. Y es que el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes ha compartido hoy un tuit, que después eliminó, confirmando la baja de Alcaraz en el Masters de Madrid.

«A todos los aficionados nos duele no poder ver a Carlos Alcaraz en esta edición del Mutua Madrid Open, pero este parón es necesario para volver más fuerte. Estos días disfrutaremos en la Caja Mágica del esfuerzo, la garra y el talento de nuestros tenistas. ¡A por todas!», escribió el CSD en las redes sociales.

El tenista murciano, después de someterse a pruebas médicas, descansar el máximo tiempo posible para recuperarse y tras consensuarlo con su equipo, ha decidido retirarse del torneo madrileño. Asimismo, su participación en el Masters 1000 de Roma, que inicia tras el de Madrid, queda en el aire.

Lo que el equipo de Carlitos no quiere poner en riesgo es la participación de Alcaraz en Roland Garros, que comienza tras el torneo italiano. Y es que el murciano, que no se ha llegado a ejercitar sobre la tierra batida del Mutua Madrid Open, no ha superado a tiempo las molestias sufridas en la final del Conde de Godó del pasado domingo ante Rune.

Alcaraz tuvo que detener el encuentro durante el inicio de la segunda manga y se marchó al vestuario para ser atendido por el personal médico. Regresó a pista y completó el partido aunque, desde el momento del pinchazo, el español no volvió a ganar un juego. A lo largo de los últimos días su hoja de ruta ha ido variando. No ha podido realizar ninguna sesión de entrenamiento que tenía programada.

Desde que aterrizara en Madrid, su agenda ha pasado por acudir a la presentación del nuevo estadio que prepara el Mutua Madrid Open, la de su documental en Netflix y otro acto publicitario el pasado miércoles. En todos los actos realizó declaraciones poco amigas al optimismo. Palabras bien escogidas, rostro serio y esperanzas controladas.

«Físicamente, me siento bien, pienso que no es nada fuera de lo normal, han sido varias semanas exigentes, son dolores que he notado previamente. Me he hecho pruebas, estoy pendiente de los resultados, que hablen los médicos, a ver como van estos días, ojalá pudiese estar a tope en Madrid. A veces hay que escuchar al cuerpo», expresó Carlos Alcaraz antes de la rueda de prensa oficial del Mutua Madrid Open.