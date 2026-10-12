Detienen el partido de Cristiano Ronaldo en la Champions asiática por los bombardeos en Riad

Cristiano Ronaldo no pudo empezar con normalidad su vuelta a Arabia Saudí. El futbolista portugués, que afrontaba este lunes un partido de la Champions asiática en el Al Nassr-Neftchi Fargona, se tuvo que retrasar después de que el gobierno saudí ordenase la detención del encuentro por prevención de seguridad ante los bombardeos de los hutíes a Riad en las últimas horas.

El partido estaba cerca de arrancar, ya que ambos equipos ya habían calentado y se habían anunciado las alineaciones. Sin embargo, antes de que rodase el balón, la megafonía del estadio anunció que no podía arrancar todavía: «Queridos espectadores, debido a una alerta reportada por la Protección Civil, les pedimos que permanezcan tranquilos y se mantengan seguros en sus asientos. No hay nada de qué preocuparse y el partido se reanudará en unos minutos», se escuchó en el King Saud University Stadium.

Todo ello consecuencia de un comunicado urgente de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana en la Ciudad de Riad, que alertó que había un «peligro potencial» y comunicó las instrucciones que debía seguir el pueblo civil. A los minutos, el mismo organismo anunció que, aunque lo más crítico ya había pasado, aconsejaron evitar las aglomeraciones y las grabaciones, ya que «Publicar o compartir información relacionada con la contramedida de misiles y drones y los sitios de impacto expone a responsabilidad legal».

Un momento muy tenso que hizo que Cristiano Ronaldo y todos los jugadores se tuvieran que marchar a los vestuarios a la espera de conocer si podían jugar el partido. Aunque muchos decidieron marcharse del estadio, parte de la afición se quedó en las gradas, como Cristiano Jr., que estaba presente en el palco. Después de 40 minutos de demora, el partido pudo empezar con normalidad después del momento tenso que se vivió en el estadio.