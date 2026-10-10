Portugal suspende provisionalmente a Cristiano Ronaldo e investiga su desencuentro con Jorge Jesús

La Federación Portuguesa ha suspendido provisionalmente a Cristiano Ronaldo tras su marcha de la selección durante el parón por su desencuentro con Jorge Jesús. En los próximos días, a medida que avance la investigación acerca de lo ocurrido en esa concentración, se conocerá más información en torno a la sanción que pueda recibir el legendario delantero del Al Nassr.

Comunicado de la Federación Portuguesa

La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre.

Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente.