La madre de Cristiano carga contra Portugal: «No lo aprecian como deberían»

Cristiano Ronaldo vive días difíciles después de abandonar la concentración de Portugal y publicar un comunicado en el que explicó toda su verdad sobre un caso que ha copado portadas en todo el mundo. Mientras la leyenda del fútbol mundial prepara su regreso a la selección para la próxima ventana internacional, Dolores Aveiro, su madre, ha concedido una entrevista a una televisión lusa en la que ha hablado sobre la situación de su hijo.

Cristiano Ronaldo ha sido el gran protagonista de este parón de selecciones después de su abandono de la concentración de Portugal en Dinamarca tras sentirse traicionado por Jorge Jesus. Su suplencia contra Noruega (calentó y no jugó ningún minuto) derivó en un enfrentamiento con el seleccionador que acabó con la leyenda del fútbol mundial cogiéndose un avión privado rumbo a Madrid y un escándalo mundial.

En una carta publicada hace unos días, en la que Cristiano contó su verdad punto por punto, también informó que volverá a estar disponible para el próximo parón de selecciones, donde todo hace indicar que volverá a vestir la camiseta de su país. Jorge Jesus también reculó en rueda de prensa y dejó claro que el futbolista de 41 años tiene las puertas abiertas para regresar a la selección siempre que quiera. Así que blanco y en botella.

La madre de Cristiano habla sobre su hijo y Portugal

Dolores Aveiro, la madre de Cristiano, ha concedido una entrevista a la televisión lusa TV 7 Días en la que ha explicado su sentir después de los hechos que han tenido a su hijo como protagonista. «Me siento triste, es normal. Fue un shock, mi hijo pudo haber salido por la puerta principal y en cambio salió por la puerta pequeña, pero está bien, Dios se encargará de ello…», afirmó.

Dolores Aveiro también ha desvelado la llamada que realizó a su hijo después de todos los sucesos. «Lloré. También es bueno dejarlo ir. Tenemos que darle la vuelta a esto», confesó.»Me dijo: ‘Mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos’. Y yo le respondí: ‘Vale, hijo, dale la vuelta a la tortilla’».

«Y ahí se acabó todo. Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada. Pero no pasa nada. Le ha dado tanto a Portugal, por eso siempre está ahí. Siempre ha sido el héroe de Portugal», afirmó la madre de Cristiano, que también quiso mandar un mensaje a Portugal. «No lo aprecian como deberían. No valoran a Cristiano. Es solo el portugués que tenemos», finalizó.