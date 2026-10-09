Cristiano Ronaldo y Messi podrían jugar juntos: «Sería muy lindo»

¿Cristiano y Messi juntos en La Bombonera? Carlos Tévez quiere juntar a los dos mejores jugadores de la historia moderna del fútbol en un amistoso que se disputará en La Bombonera a finales del año 2026. Tras anunciar su retirada en 2022, el ex futbolista argentino quiere organizar un partido de despedida y quiere reunir a todos sus antiguos compañeros, entre los que están los dos grandes del fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo y Messi podrían jugar juntos en un partido homenaje a Carlos Tévez que se disputará en La Bombonera antes de que acabe el año. El delantero argentino quiere despedirse del fútbol a lo grande con un partido que reunirá a un gran elenco de estrellas en el campo de Boca Juniors, club donde se convirtió en leyenda. Incluso ya tendría el visto bueno de Riquelme para poder celebrar este partido homenaje.

«Sería muy lindo, tengo que hablar con Román para hacerlo a final de año», afirmó un Carlos Tévez sobre un partido que en principio se disputaría el 20 de diciembre y en el que Cristiano Ronaldo y Leo Messi jugarían juntos en el mismo equipo. «A Cristiano lo voy a buscar yo, y al enano -refiriéndose a Messi- también», confesó el futbolista que jugó 80 partidos con Cristiano en el United y también fue compañero de Messi en la selección argentina.

Cristiano y Messi juntos

Antes de tener el OK de Riquelme, ahora presidente de Boca, Tévez ya opinó en el canal argentino de streaming OLGA que quiere hacer «el mejor amistoso de la historia» y eso pasa por juntar a Cristiano Ronaldo y Messi. Porteros, Buffon y Van der Sar; defensas Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci; de volantes Pirlo, Scholes, Riquelme…», dijo sobre los ex compañeros que en su día jugaron con él en Boca Juniors, Corinthians, West Ham, United o Manchester City.

Curiosamente, Cristiano Ronaldo y Messi fueron hace unos días noticia por un cariñoso mensaje que el portugués le mandó al argentino con motivo de su retirada de la selección. «Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo», escribió el futbolista portugués en el día del adiós del ’10’, con el que podría compartir equipo el próximo mes de diciembre.