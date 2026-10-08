Romario entiende a Cristiano: «Su error fue no mandar a tomar por culo a Jorge Jesús»

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, seleccionador de Portugal, ha sido foco de debate en el mundo del fútbol durante los últimos días. El último en posicionarse en la disputa entre el de Madeira y el técnico ha sido Romario. El ex futbolista brasileño se ha puesto de lado de CR7, declarando que hubiera actuado de la misma manera en su lugar y que el único «error» de Cristiano fue «no mandar antes a tomar por culo» al entrenador de la selección de Portugal.

El ex jugador del FC Barcelona, PSV y Valencia, entre otros, ha aclarado que confía en la versión expuesta por Cristiano Ronaldo. Romario le considera una persona «muy objetiva». El futbolista del Al Nassr expuso una serie de puntos en un comunicado, detallando las promesas incumplidas por Jorge Jesús sobre su papel en el equipo. «Según lo que contó Cristiano, el seleccionador no cumplió su palabra. Y cuando alguien no cumple su palabra contigo, actúa de mala fe. Si fue así, entonces él tiene razón», ha declarado.

Romario también ha tenido buenas palabras para Jorge Jesús, pese a posicionarse junto a Cristiano Ronaldo en su reciente enfrentamiento. «Me gusta Jorge Jesús. Cuando entrenaba al Flamengo me encontré con él cinco o seis veces. Siempre actuó como una gran persona», ha matizado sobre la figura del técnico, que también entrenó al ‘7’ portugués en el Al Nassr. Por el momento, Cristiano mantiene su elegibilidad de cara a la siguiente convocatoria, en noviembre.

Romario defiende la reacción de Cristiano Ronaldo

Las declaraciones de Romario en Charla Podcast contrastan con las de ex jugadores portugueses que han cuestionado la decisión del futbolista de Madeira de abandonar la concentración de Portugal. El principal motivo que aludió Cristiano Ronaldo en su comunicado fue que el seleccionador no cumplió el acuerdo que alcanzaron previamente sobre sus disculpas en rueda de prensa. Para Romario, este hecho justifica la reacción del ‘7’: «Ya pasó una humillación. ¿Para qué iba a pasar por una segunda».

El ex futbolista ha explicado cómo influyó la actuación de Jorge Jesús en los actos posteriores de Cristiano Ronaldo: «Se sintió una persona desprestigiada, como alguien que ya no tiene relevancia. Por ese motivo se fue» Romario, no ha dudado a la hora de confesar qué hubiera hecho él en caso de ponerse en la piel del luso. «Yo habría hecho exactamente lo mismo», ha zanjado. El brasileño ha ido un paso más allá, asegurando que «habría dado un portazo y me habría marchado». Para el ex jugador blaugrana, el único error de Cristiano fue «no mandar antes a este tipo a tomar por culo».