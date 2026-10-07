Una leyenda de Portugal cuestiona el trato a Cristiano: «Jugué con Eusebio y nunca he visto nada parecido»

Cristiano Ronaldo sigue en el centro del debate en Portugal después de abandonar la concentración de la selección lusa tras su desencuentro con Jorge Jesús. El delantero portugués rompió su silencio este martes para explicar los motivos y las promesas fallidas del seleccionador que desencadenaron a esta situación, además de reconocer su parte de responsabilidad en lo sucedido. Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a todos en su país y una de las voces más autorizadas del fútbol portugués ha cargado contra su comportamiento.

Antonio Simões, leyenda del Benfica y de la selección portuguesa, no ha dudado en poner en cuestión el trato que Cristiano considera que debe recibir dentro del combinado nacional. El ex futbolista entiende que Jorge Jesús tiene plena potestad para decidir cuánto juega cada futbolista y considera que Ronaldo debe aceptar las decisiones del seleccionador. «Jorge Jesús tiene todo el derecho a hacer que Cristiano Ronaldo caliente durante un minuto o 30. Es el entrenador. Yo aprendí y crecí respetando a mis compañeros más veteranos y al entrenador», ha señalado.

Simões compartió club y selección con la primera gran figura del fútbol portugués. El ex jugador de 82 años levantó la Copa de Europa con el Benfica en 1962, convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia en lograrlo a la edad de 18 años y 139 días. Un triunfo que tuvo a Eusébio como principal artífice. Simões ha comparado el trato recibido por la leyenda de Benfica con la situación de Cristiano Ronaldo. «¿Por qué tiene que recibir un trato especial?», ha cuestionado. Sobre la figura del «rey», la estrella del equipo, el ex futbolista fue tajante: «Jugué con un rey llamado Eusébio. Compartí tiempo con un rey llamado Pelé, Maradona y compañía… Nunca he visto nada parecido en torno a un rey».

Simões pide solucionar el conflicto entre Cristiano y Jorge Jesus

El luso, que también alcanzó con su selección el tercer puesto en el Mundial de 1966, también ha abogado por una pronta resolución del conflicto entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo en sus declaraciones al medio A Bola. «Es mejor que se reúnan y hagan las paces, en lugar de mantener la guerra. Esto no tiene sentido», ha afirmado la leyenda portuguesa. Simões pide ha pedido la vuelta del ‘7’ de cara a próximas convocatorias si la situación lo permite: «Si se dan las condiciones para que Cristiano regrese, debería ser bienvenido, pero bienvenido por todos, no solo por unos pocos».

El ex jugador, que acostumbra a ser crítico con el gran referente y líder del fútbol luso en las dos últimas décadas, ha valorado que Cristiano haya admitido sus fallos y pide una despedida a su altura. «Si ha reconocido su error, démosle la oportunidad de tener, al menos, una despedida digna de su prestigio», ha sentenciado. CR7 aún ha anunciado su retirada de la selección portuguesa, y espera regresar a la convocatoria de cara al parón internacional de noviembre. Un adiós que ya ha vivido Leo Messi con Argentina tras disputar en la noche del martes su último encuentro con la Albiceleste.