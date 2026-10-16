La mejor guía del Six Kings Slam 2026: formato del torneo, normas, cuándo se juega, qué tenistas participan y cuánto dinero hay en juego

Carlos Alcaraz y los mejores tenistas del mundo se darán cita en Arabia Saudí en el Six Kings Slam 2026, que se disputará entre el 27 y el 30 de diciembre. El tenista murciano participará en un torneo junto a Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien, que sustituye a Jannik Sinner, en el que se reparte el mayor bote de la historia del tenis. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Six Kings Slam 2026, que será el último torneo de la temporada.

El Six Kings Slam celebra su tercera edición en este año 2026, en el que los recientes bombardeos que ha sufrido Arabia Saudí han obligado a desplazar el torneo de finales de octubre hasta los últimos días de diciembre, concretamente entre el 27 y el 30 del último mes del año. Los mejores tenistas del mundo se enfrentarán en el ANB Arena, situado en el Kingdom Arena de Riad, en un torneo que está fuera del calendario ATP, pero que reparte el mayor bote de la historia con 1,5 millones de dólares por participar y un máximo de 6 al ganador.

Qué es el Six Kings Slam

El Six Kings Slam es un torneo amistoso que se celebra en Arabia Saudí y está organizado por el país, que reparte 13,5 millones de euros en premios a los tenistas.

Qué tenistas juegan el Six Kings Slam

Para el Six Kings Slam 2026 están confirmados los siguientes tenistas:

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Alexander Zverev

Taylor Fritz

Alex de Miñaur

Learner Tien

Fechas del Six Kings Slam

El Six Kings Slam se disputará entre el domingo 27 y el miércoles 30 de diciembre. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic están clasificados automáticamente para las semifinales del torneo que se disputarán el lunes 28, mientras que la final se disputará el miércoles 30. Se guarda un día de descanso conforme rezan las normas. Estas son las fechas del torneo:

Domingo 27 de diciembre

Cuartos de final

Alexander Zverev-Taylor Fritz.

Learner Tien-Alex de Miñaur.

Lunes 28 de diciembre

Semifinales

Carlos Alcaraz-Alexander Zverev o Taylor Fritz.

Novak Djokovic-Learner Tien o Alex de Miñaur.

Miércoles 30 de diciembre

Final

Formato y reglas del Six Kings Slam

En el Six Kings Slam 2026 participan 6 tenistas, de los cuales cuatro de ellos se enfrentan en dos partidos de cuartos de final y accederán a una semifinales en las que esperan Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Los partidos se juegarán al mejor de tres sets.

Cuánto dinero se lleva el ganador del Six Kings Slam

Aún no hay premios confirmados, pero el ganador del Six Kings Slams se volverá a llevar el mayor bote de la historia del tenis. El año pasado se repartieron 13,5 milloens de dólares, de los que 6 millones fueron directos al ganador y 1,5 a cada participante.

Palmarés del Six Kings Slam

Jannik Sinner, que en esta edición no estará por lesión, ha sido el ganador del Six Kings Slam en las dos únicas ediciones que se han disputado en 2024 y 2025. En ambas ganó en la final a Carlos Alcaraz.