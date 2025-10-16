Sinner acepta el reto: no da opción a Djokovic y reedita con Alcaraz la final del Six Kings Slam

Apenas ha transcurrido una hora desde que Alcaraz ha barrido a Fritz cuando Sinner responde con contundencia. Ya saben, lo de ellos es un pulso constante. Si uno golpea, el otro lo hace más fuerte. Y así sucesivamente. Carlitos ganó su duelo en una hora y diez minutos y Jannik hizo lo propio con nueve minutos antelación y contra Djokovic, al que no dio opción. Se reedita la final de la pasada edición del Six Kings Slam. Otra vez Alcaraz y Sinner, es ta vez por un botín de seis millones de euros.