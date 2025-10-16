Sinner acepta el reto: no da opción a Djokovic y reedita con Alcaraz la final del Six Kings Slam
El italiano pasa por encima del balcánico que se lleva un millón y medio de euros por una hora de juego
Disputará con el murciano la final del millonario torneo, como el año pasado
Apenas ha transcurrido una hora desde que Alcaraz ha barrido a Fritz cuando Sinner responde con contundencia. Ya saben, lo de ellos es un pulso constante. Si uno golpea, el otro lo hace más fuerte. Y así sucesivamente. Carlitos ganó su duelo en una hora y diez minutos y Jannik hizo lo propio con nueve minutos antelación y contra Djokovic, al que no dio opción. Se reedita la final de la pasada edición del Six Kings Slam. Otra vez Alcaraz y Sinner, es ta vez por un botín de seis millones de euros.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios