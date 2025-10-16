El derroche del Six Kings Slam: Zverev se lleva 367 euros por segundo y Tsitsipas 18.000 por minuto

El Six Kings Slam resplandece de nuevo con la exclusividad como bandera. Sólo seis tenistas compiten en Riad. Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Taylor Fritz. Alcaraz y Djokovic están exentos de los cuartos y han entrado en competición a partir de semifinales, después de que Fritz derrotase a Zverev y Sinner hiciera lo propio con Tstitsipas. El alemán y el griego, los primeros en caer, se marchan de Arabia con los bolsillos llenos.

Ambos llegaron con molestias físicas en la espalda y sumergidos en una espiral negativa de resultados. Ninguno ha salido de ella en un artificial torneo artificial, plagado de hologramas y con el botín económico como principal reclamos. Tanto Zverev como Tsitsipas se han embolsado una millonada por apenas 59 minutos jugados el primero y hora y cuarto el segundo. Los dos se llevaron un millón y medio de dólares únicamente por participar.

Lo que, al desglosarse, arroja un cuantioso ingreso. En caso del alemán, su cuenta corriente aumentó 367 euros por cada segundo que pasó sobre la pista de Riad. Cerca de 22.000 al minuto y 1,2 millones de euros totales. Lo que ha ganado en un sólo partido representa prácticamente un tercio del montante global de toda la temporada que, asciendo a 3,9 millones de euros. Mismo camino ha recorrido Tsitsipas en el millonario Six Kings Slam.

El griego, eso sí, estuvo algo más de una hora sobre la pista. Algo es algo. No arañó un set a Sinner en los 75 minutos, pero sus ingresos crecieron inversamente proporcional a su rendimiento sobre la pista. Al dividir su 1,2 millones de euros embolsado entre el tiempo que duró con la raqueta en la mano, el saldo es de 310 euros por segundo y algo más de 18.000 por minuto. Lo ganado en Riad (1,2 millones) es más de la mitad que lo se ha llevado en todo el año (2) por rendimiento.