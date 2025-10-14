Un Six Kings Slams deslucido: regado de millones pero con los reyes del tenis mermados

Vuelve el Six Kings Slam. Un artificial torneo que se celebra en Riad y que está embaucado de hologramas y regado por millones de euros. La temporada pasada actuó como pincel y terminó de dibujar un cambio generacional que llevaba dos años barruntándose. Alcaraz y Sinner alcanzaron la final tras haber dejado en liza a Nadal y Djokovic respectivamente, históricos dominadores de la raqueta.

La exhibición vuelve a resplandecer este año por la exclusividad que cuenta su cartel. Sólo seis tenistas lo forman. Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Taylor Fritz. Alcaraz y Djokovic están exentos de los cuartos y entran en competición a partir de semifinales. El murciano espera al ganador del duelo entre Zverev y Fritz, mientras que el serbio a Sinner o Tstitsipas.

Los seis tenistas deberían ocupar los seis primeros puestos del ranking ATP. Todos viven instalados en dichas instancias excepto Tsitsipas, que ya está en Riad como sustituto del lesionado Draper. Las lesiones deslucen el cuadro de un Six Kings Slam que anda algo apagado. Por partes. Djokovic viene de sufrir un calvario en Shanghái. Claudicó ante el que fuera 204 del mundo y a la postre campeón del torneo, Vacherot, y las condiciones climatológicas.

Todos sus partidos estuvieron marcados por bajadas de tensión, vómitos y asistencia médica. Aterriza en Riad mermado físicamente y tocado del hombro y tobillo. Sinner tampoco pudo con Shanghái. El italiano se retiró del torneo acalambrado y utilizando la raqueta como bastón para abandonar la pista y superado por la humedad. Tampoco llega al Six Kings Slam en sus mejores condiciones.

Zverev acude tocado de la espalda y en plena crisis de resultados con cinco derrotas en sus últimos ocho partidos. Fritz, también está imbuido en molestias en el tobillo y malos resultados. Tsitsipas atraviesa el peor momento tenístico de su carrera y con dolores musculares en la espalda. Y Alcaraz reaparecerá en Riad tras su torcedura de tobillo en Tokio. Claro que, cada tenista se embolsará un millón y medio de dólares sólo por acudir a Riad.