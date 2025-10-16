Alcaraz también arrasa en Arabia: barre a Fritz y alcanza la final del Six Kings Slam

A Alcaraz no le descentran ni los hologramas, las luces de neón ni la música que retumba en el desierto saudí. Hace lo que mejor sabe, empuñar la raqueta. Lo volvió a sufrir Fritz, última víctima del murciano esta temporada en la final de Tokio de hace dos semana que tampoco pudo ofrecer resistencia en Riad. Un torbellino le pasó por encima. Ganadores por un lado, dejadas por otro… Potencia y espectáculo, lo que quiere el millonario torneo saudí. Escala un peldaño más y ya espera en la final a Sinner o Djokovic. Una nueva final, lo cotidiano en la vida de Carlitos.