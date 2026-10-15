Alcaraz disputará el ATP 500 de Viena tras la cancelación del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz jugará el ATP 500 de Viena, después de la cancelación del Six Kings Slam de Arabia Saudí. El tenista español ha aceptado la invitación del torneo austriaco, que se celebrará del 26 de octubre al 1 de noviembre en la capital del país. De esta manera, le servirá de preparación para el último Masters 1000 del año, el de París, y de cara a las últimas citas del calendario: las ATP Finals y la Copa Davis.

El aplazamiento por la situación en Arabia Saudí del Six Kings Slam y su precipitada eliminación del Masters 1000 de Shanghái han provocado que el ganador de siete títulos de Grand Slam acepte la propuesta de disputar un evento que nunca ha ganado y que cuenta, en su cartel, con la presencia del actual número uno del mundo, Alexandr Zverev, y de raquetas como Daniil Medvedev, Flavio Cobolli o Alex de Miñaur, entre otros.

Sinner es el vigente campeón, pero la lesión del transalpino hace imposible la defensa del título. Allí estará Zverev y también un Carlos Alcaraz que tratará de recuperarse del inesperado revés en China. El murciano entrará en acción el martes 27 octubre en la pista central de Stadhalle de Viena.

El aplazamiento del Six Kings Slam, previsto para la próxima semana en Arabia Saudí y que se jugará a finales de diciembre, impulsó al director del torneo de Viena, Herwig Straka, a intentar reclutar al murciano para el evento y se puso en contacto con el entorno de Carlos Alcaraz. «Todo sucedió muy rápido, y Carlos aceptó jugar en Viena sin dudarlo. Me complace enormemente poder darle la bienvenida al Erste Bank Open este año. Es uno de los jugadores y personalidades más brillantes del circuito ATP y cautiva a una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Su compromiso es un gran honor para nuestro torneo», declaró Straka.

Alcaraz llegará a Viena el sábado 24 de octubre y comenzará allí su preparación. Su partido de primera ronda en la pista central del Wiener Stadthalle está programado para el martes 27 de octubre . La única aparición previa del español en el torneo de Viena fue hace cinco años. Ahora llega Alcaraz con 23 años y con 27 títulos ATP y siete Grand Slams en su historial. Esta temporada, ha ganado, entre otros, el Open de Australia en Melbourne, así como los torneos de Doha y Tokio.