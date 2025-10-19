Primero a Nadal y ahora a Sinner: el Six Kings Slam le regala una raqueta de oro de 250.000 euros

La victoria de Alcaraz en el US Open de hace un mes y medio le elevó al número uno del mundo y mandó a Sinner a reflexionar al diván. El italiano reapareció consciente de que debía introducir cambios en su tenis, él mismo lo verbalizó y él mismo lo representó. Redujo el número de errores no forzados, elevado al cuadrado en Nueva York, y fundió (2-6, 4-6) al murciano a base de cañonazos, con un servició imponente y gran movilidad de piernas.

El italiano revalida la corona en el desierto y se lleva todo, tanto las sensaciones tenísticas como el suculento premio económico. Más de cinco millones de euros a su cuenta corriente y una raqueta de oro valorada en un cuarto de millón de euros. Sinner la recibió durante la ceremonia de entrega de trofeos, bajo la atenta mirada de un Alcaraz que observaba con asombro.

Es una raqueta bañada en oro igual a la que recibió Rafa Nadal en 2024 en la primera edición del Six Kings Slam. Aquel año fue en reconocimiento a su carrera deportivo, este curso se le entregó al campeón. Turki Al Sheikh, más conocido en España por haber sido el propietario del Almería desde 2019 hasta principios de 2025, fue el encargado de otorgar el galardón como ministro de entretenimiento de Arabia Saudí. La raqueta dorada pesa más de tres kilos.

Alcaraz felicitó a Sinner por su victoria en Arabia. «A veces parece que está jugando al ping pong. No es divertido estar al otro lado de la red. Siempre digo que cuando juega a un nivel tan increíble me da motivación para ir a la pista a entrenar y dar el 100%, me motiva a ser mejor. Es como un puzle, a veces no me gusta, pero me da ese extra de motivación», aseguró el murciano.

La temporada no acaba para el murciano, quién todavía tiene por delante el Masters 1.000 de París, las ATP Finals y la Copa Davis. «Quedan algunos torneos en indoor, estoy intentando adaptarme a las pistas. No tengo el mejor historial en estas superficies, pero estoy intentando mejorarlo. Tengo el número uno en juego así que daré lo mejor de mí», detalló.