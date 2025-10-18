Este es el dinero que se lleva Sinner por ganar a Alcaraz en el Six Kings Slam: más que en un Grand Slam

Sinner sonríe tras ganar el Six Kings Slam, después de imponerse a Alcaraz en la final. No es un Grand Slam, ni un Masters 1.000, este torneo se escapa de las redes de la ATP, pero ha atraído a las mejores raquetas del circuito gracias a los suculentos premios económicos que reparte. El ganador de este torneo se ha llevado una suculenta cantidad, que no se ve ni en los Grand Slams.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se veían las caras en la final. En juego estaban seis millones de dólares, ni más ni menos, el premio que da Six Kings Slam al ganador. De entrada, los seis tenistas que participan en el torneo reciben un millón y medio de dólares, solamente por jugarlo. Este año la lista la formaban el griego Stefanos Tsitsipas y los cinco primeros del ranking ATP: Alcaraz, Sinner, Zverev, Fritz y Djokovic.

El español y el serbio accedieron directos a semifinales al ser los tenistas con más Grand Slams del torneo. Sinner derrotó a Tsitsipas en cuartos y Fritz hizo lo propio con Zverev para meterse en semifinales. El Six Kings Slam ya tenía parte de lo que quería: Djokovic-Sinner y Alcaraz-Fritz en semis, pero faltaba la guinda final. El número uno y el número dos se medirían en la final en el que es el mejor partido posible hoy en día. Un duelo que se ha dado con esta seis veces este año ya.

Jannik defendía el título logrado el año pasado frente a Carlitos, mientras que el murciano buscaba la revancha. El número uno venía de ganar en los dos últimos enfrentamientos, en Cincinnati y US Open. Pero cada partido entre estos dos gigantes es una batalla distinta. El ganador iba a terminar con una sonrisa por doble motivo: ganar a su máximo rival y llevarse un premio de seis millones de dólares por salir campeón.

En total, Sinner se ha embolsado siete millones y medio de dólares en menos de una semana. Para hacerse una idea de la barbaridad que es, el US Open, que es el Grand Slam que más dinero reparte, daba este año 5 millones de dólares a su campeón. En este caso fue Carlos Alcaraz. Pero el Six Kings Slam que se ha celebrado en Riad estos días ha repartido un millón más para el ganador y dos millones y medio más en total. Por eso nadie se quiere perder esta cita.