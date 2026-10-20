Entre el rodaje y la catapulta: Alcaraz y su intenso final de año

Disfrutaba Alcaraz en el Enrique Roca de la batalla entre Real Murcia y Real Zaragoza, acompañado de más de 21.000 espectadores, lo que le permitió superar así a todos los partidos de Segunda División, siendo ambos equipos de una categoría menor. Todo sea dicho. El caso es que el tenista anda con unos días de descanso tras su prematura eliminación en Shanghái, que ha rediseñado su final de año.

Su hoja de ruta pasaba por el Masters 1.000 de París, ATP Finals y Copa Davis. También de la millonaria exhibición del Six Kings Slam, cancelada por los bombardeos que asolan Arabia Saudí. Sin embargo, su resbalón en China ha liberado su agenda y Alcaraz recibió una invitación para el ATP 500 de Viena, que se disputa inmediatamente antes de la triple entente de final de año. La cancelación del Six Kings Slam.

De hecho, el murciano ya ha vuelto a los entrenamientos este martes y viajará a la capital austriaca el próximo sábado. Alcaraz busca rodaje en una superficie donde disputará todo lo que resta de temporada, en indoor. En dura cubierta se batirá tanto en París, como en las ATP Finals y la Copa Davis. Un rodaje necesario, pues solo ha disputado un partido en indoor en todo el año.

Y ni siquiera fue un torneo oficial como tal, sino la Laver Cup, la competición creada por Federer. Se enfrentó a Fritz y posteriormente en dobles. Necesita recuperar ritmo en indoor y disputar un torneo menos exigente que la triple corona final. Y Viena le da uno y lo otro. Aunque menos exigente, no significa sencillo. Alcaraz tendrá a Zverev, Medvedev, De Miñaur, Tiafoe y Cobolli.

Alcaraz llegará a Viena el sábado 24 de octubre y comenzará allí su preparación. Su partido de primera ronda en la pista central del Wiener Stadthalle está programado para el martes 27 de octubre . La única aparición previa del español en el torneo de Viena fue hace cinco años. Ahora llega Alcaraz con 23 años y con 27 títulos ATP y siete Grand Slams en su historial. Esta temporada, ha ganado, entre otros, el Open de Australia, así como los torneos de Doha y Tokio.