Francia pone fecha a los coches sin conductor: homologación en 2027, servicios autónomos en cinco municipios del Gran París desde 2028 y la alianza Stellantis-Wayve-NVIDIA

El Gobierno francés reunió el 23 de octubre de 2026 en París a 250 actores del sector en las Assises du véhicule autonome. Allí puso fecha a los coches sin conductor: el Ministerio de Transportes publicará en el primer semestre de 2027 una doctrina para homologarlos. Ese mismo día, Wayve, Stellantis y NVIDIA anunciaron una alianza para desplegar vehículos autónomos en Francia.

La jornada dejó además proyectos con calendario. La Métropole du Grand Paris, Bolt y Stellantis quieren probar servicios autónomos desde 2028 en hasta cinco municipios. Su objetivo es llegar a unos 30 en 2030.

Software londinense, chips de NVIDIA

El reparto de papeles figura en la nota de prensa de Wayve, la empresa de Londres que desarrolla inteligencia artificial para conducir. Stellantis aporta sus plataformas L4-Ready, coches preparados para el nivel 4 de automatización. En ese nivel, el vehículo circula solo dentro de una zona definida.

Por su parte, el Wayve AI Driver funcionará con el sistema operativo NVIDIA Halos. Lo hará sobre Hyperion, la arquitectura de ordenadores y sensores del fabricante estadounidense de chips. Según la nota, Francia será la base de un ecosistema completo, «desde el silicio hasta los vehículos».

Ali Kani, vicepresidente de Automoción de NVIDIA, lo resumió así: «Traer una movilidad autónoma segura a Europa exige una colaboración profunda entre la IA, la computación y la ingeniería de vehículos». Antes de cualquier despliegue, los socios locales de transporte negociarán con sindicatos, ayuntamientos y operadores.

Homologación por etapas en 2027

Según el comunicado del Ministerio de Transportes, la doctrina la elaborará el Centro Nacional de Recepción de Vehículos (CNRV). Se basará en una validación paso a paso. También incluirá un seguimiento de la seguridad durante toda la vida del vehículo.

Francia no parte de cero, porque aprobó en 2018 una estrategia nacional de movilidad automatizada. Desde entonces se han hecho más de 200 experimentos por todo el país. Además, los robots de reparto autónomos pueden circular por sus carreteras desde el 7 de agosto de 2026.

El ministro Philippe Tabarot lo explicó con una frase: «Hace diez años, el vehículo autónomo era todavía prospectiva. Hoy hablamos de despliegues concretos». El Gobierno defiende esta tecnología por la seguridad vial, el transporte en zonas mal comunicadas y la soberanía tecnológica.

Por eso quiere proyectos con socios industriales europeos y con los datos guardados en Europa. En junio, Tabarot firmó además con 17 ministros europeos una declaración para armonizar los permisos de pruebas. Hoy ya la apoyan 22 países, entre ellos Alemania, los Países Bajos y Noruega.

Cinco municipios del Gran París

El proyecto más ambicioso se llama Greater Paris Autonomous Driving Living Lab. Se ha presentado a ADACities, una convocatoria de la Comisión Europea. Según la nota de Stellantis, las pruebas empezarían en el noroeste de una metrópoli de 7,2 millones de habitantes.

Bolt integraría el servicio a través de su filial Bolt Autonomous Driving Solutions. Stellantis pondría los coches y la Métropole coordinaría a los ayuntamientos y la evaluación. La nota cita a Pony.ai como posible proveedor del sistema de conducción, también sobre Hyperion.

Markus Villig, fundador y consejero delegado de Bolt, fue directo: «Los vehículos autónomos solo tendrán interés si responden a problemas de transporte reales». El proyecto se centrará en los trayectos hasta estaciones, el acceso al empleo, las horas valle y los grandes eventos. La explotación comercial llegaría en 2030, si hay autorizaciones.

Versalles, Saclay y Clichy

Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte de la región, lanzará un piloto a principios de 2028. Circulará por Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines y Paris-Saclay. El ministerio lo presenta como el primer servicio real de transporte colectivo autónomo de la región.

En Clichy, el ayuntamiento se ha aliado con G7, la mayor empresa de taxis de Francia, y con el fabricante francés Milla. Su servicio de vehículos eléctricos sin conductor llevará a los vecinos hasta las estaciones de tren y metro. También ayudará a desplazarse a las personas mayores.

Según una encuesta de Harris Interactive de octubre de 2026, citada por el ministerio, casi dos de cada tres franceses usarían un transporte colectivo totalmente automatizado.

Un Fiat 500e en Turín

La alianza con Stellantis llega con pruebas recientes. El 9 de octubre, en el evento Wave by Vento de Turín, las dos empresas mostraron prototipos del Fiat 500e eléctrico y del Maserati Grecale. Ambos conducen de puerta a puerta sin manos en el volante, siempre bajo supervisión del conductor.

El prototipo de Fiat 500e con el Wayve AI Driver circula por las calles de Turín. Vídeo: Wayve

Según la nota conjunta de ese día, los dos coches pasaron a la carretera en menos de cuatro semanas. El sistema no usa mapas de alta definición ni reglas programadas a mano. Su llegada a clientes está prevista para 2028, empezando por Norteamérica.

«Ahora hemos llevado la misma inteligencia al Fiat 500e y al Maserati Grecale», explicó Alex Kendall, cofundador y consejero delegado de Wayve. En junio, Stellantis y Wayve ya habían firmado con Uber un acuerdo de robotaxis, dentro de las alianzas de Stellantis para dar el salto al robotaxi.

Ninguna ciudad tiene fecha todavía

La alianza de Wayve, Stellantis y NVIDIA no incluye fecha de lanzamiento, tamaño de flota ni ciudades concretas. Tampoco se conocen sus condiciones comerciales. El proyecto del Gran París depende además de que la Comisión Europea lo seleccione.

Mientras tanto, Waymo ha anunciado que sus robotaxis llegarán a Madrid con los primeros pasajeros en 2027. En España, la DGT prepara la regulación de la conducción autónoma. La ONU, por su parte, exige a estos coches conducir al menos igual de bien que una persona.

Queda por resolver el encaje con los taxis y los VTC. El ministerio cree que los vehículos automatizados podrían cubrir huecos que hoy no atienden. Por ahora, solo promete abrir una reflexión con el sector.

Los anuncios se han publicado en el comunicado del Ministerio de Transportes de Francia y en las notas de prensa de Wayve y Stellantis del 23 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Stellantis / Wayve.