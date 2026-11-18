En diciembre de 1976, el astillero de Cartagena estrenó una máquina capaz de sacar barcos enteros del mar como si fuera un ascensor. Medio siglo después, ese Syncrolift lleva 1.077 varadas, de submarinos a megayates. Así lo ha contado Navantia, que celebra medio siglo de servicio de la instalación.

Navantia la define como una infraestructura estratégica para reparar, mantener y modernizar buques militares y civiles. La instalación ha acompañado cinco décadas de actividad naval e industrial en Cartagena.

Un ascensor para barcos

El Syncrolift funciona como un gran ascensor de buques. Su plataforma, de 150 metros de largo, se sumerge en el agua para recibir el barco.

Después, la plataforma sube hasta el nivel del astillero. Lo hace con cables de acero y equipos de elevación que trabajan a la vez. Una vez fuera del agua, el buque se desplaza sobre raíles hasta una de las once posiciones de trabajo que hay en tierra.

Según la ficha de Navantia Reparaciones, esa plataforma mide 20,5 metros de ancho. La foto de la nota muestra, desde arriba, un submarino y otro buque sobre ella. A los dos lados se ven dos filas de equipos de elevación pintados de verde.

Hasta 6.000 toneladas

La instalación puede levantar hasta 6.000 toneladas. Una varada completa dura unas tres o cuatro horas. El movimiento es lento: la plataforma sube a 21 centímetros por minuto.

Según Navantia, esto agiliza la puesta en seco de los buques. Como el barco se aparta a una posición en tierra, la plataforma queda libre para otras maniobras mientras siguen las reparaciones.

En Cádiz, la misma empresa usa un dique seco. Allí entró un destructor Arleigh Burke de Rota, el primero en dique seco en la zona de la 6.ª Flota.

Ganar terreno al mar

La puesta en marcha del Syncrolift, en diciembre de 1976, transformó las capacidades industriales del astillero de Cartagena. Para construirlo hubo que ganar terreno al mar.

También fue necesario levantar un nuevo cantil en el muelle. Además, hubo que montar las vías para trasladar los buques una vez elevados.

El sistema no nació en España. Lo desarrolló Raymond Pearlson, y la primera instalación funcionó en Miami en 1957.

Desde entonces se ha extendido a astilleros de distintos países. La idea es siempre la misma: subir grandes buques de forma sincronizada y llevarlos a tierra.

Submarinos, cazaminas y megayates

Por el Syncrolift de Cartagena han pasado los submarinos de las series S-60 y S-70, cazaminas, buques de superficie y muchas embarcaciones civiles. También ha participado en operaciones relacionadas con los submarinos de la clase S-80.

En esa misma ciudad, Navantia terminó las pruebas del sistema AIP del submarino S-83. Ese sistema permitirá a la Armada pasar semanas bajo el agua.

El récord de peso lo tiene el megayate Alaiya, que estaba en las instalaciones de Navantia cuando se publicó la nota. Mide 111,5 metros de eslora y pesa unas 4.500 toneladas, el mayor desplazamiento que ha elevado nunca el Syncrolift.

El récord de longitud es del Pola de Lena, con más de 143 metros. Es decir, casi todo el largo de la plataforma.

El cazaminas que volvió

Por su tamaño, la instalación ha permitido trabajos especialmente complejos. Entre ellos figuran reconstrucciones, grandes transformaciones y alargamientos de barcos con bloques prefabricados.

Navantia destaca una de esas intervenciones: la recuperación del cazaminas Turia tras su accidente en La Manga. El proyecto exigió trabajos de ingeniería, desmontaje, reconstrucción de la estructura y renovación de sistemas.

La empresa no detalla en la nota cuándo fue el accidente ni cuánto duraron las obras.

Mismo principio, nuevo cerebro

El medio siglo de servicio ha traído una actualización progresiva. En 2020 empezó una modernización que renovó el sistema de control y los motores del Syncrolift.

Desde entonces, la instalación tiene supervisión digital y una gestión más precisa de cada elevación. Según Navantia, el principio mecánico no ha cambiado. Pero los operadores controlan mejor las cargas y tienen más información durante las maniobras.

La empresa sigue construyendo buques para la Armada en otros astilleros. En Ferrol, por ejemplo, botó la fragata Roger de Lauria cuatro meses antes de lo previsto.

En Cartagena, la vieja instalación sigue en marcha. Desde 1976 ha puesto en seco más de un millar de buques para devolverlos al mar después de repararlos, mantenerlos o modernizarlos.

La información se ha publicado en la nota de Navantia del 9 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Navantia.