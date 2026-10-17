Por primera vez, un destructor Arleigh Burke de Rota entra en dique seco en la zona de la 6.ª Flota: la Marina de EEUU lo ha llevado a Navantia en Cádiz

El 7 de octubre, el destructor USS Arleigh Burke (DDG 51) soltó amarras en la Base Naval de Rota con varios remolcadores a su lado y puso rumbo al astillero de Navantia en Cádiz. Ese mismo día entró en dique seco, según la Marina de EEUU, que publicó al día siguiente las fotos del buque ya fuera del agua.

La Navy lo presenta como una primera vez. Es «la primera operación de este tipo en la zona de operaciones de la 6.ª Flota de EEUU desde la llegada de los destructores de las Fuerzas Navales Desplegadas en Vanguardia en Europa (FDNF-E)», escriben la oficina de prensa de la 6.ª Flota y la del Centro Regional de Mantenimiento Desplegado en Vanguardia (FDRMC) en la nota de la U.S. Navy del 8 de octubre de 2026.

Un dique seco es una dársena que se vacía de agua para dejar el casco apoyado sobre bloques, de modo que los operarios pueden trabajar en la obra viva, las hélices y los ejes, algo imposible con el barco amarrado en un muelle.

La Navy habla de un hito para su mantenimiento en Europa

«El dique seco del Arleigh Burke es un hito importante para ampliar las capacidades de mantenimiento desplegado en vanguardia de la Marina de EEUU en Europa», dijo el vicealmirante J.T. Anderson, jefe de la 6.ª Flota. «Al integrar el dique seco en los periodos de mantenimiento planificados en el extranjero, la Marina está aumentando la disponibilidad material de nuestros buques de guerra desplegados en vanguardia», añadió.

Según la nota, hacer este trabajo en la zona «maximiza la preparación operativa y la disponibilidad» de los barcos. Durante toda la parada, el personal militar y civil del FDRMC y la propia tripulación trabajan «junto a los socios industriales de Navantia» para ejecutar el mantenimiento y la modernización previstos.

La Navy no ha detallado qué trabajos se harán en el casco ni cuánto tiempo pasará el destructor en Cádiz.

El primer buque de su clase, con base en Rota desde 2021

El Arleigh Burke da nombre a toda una familia de destructores. Según la ficha técnica de la Navy, entró en servicio el 4 de julio de 1991, mide 153,92 metros de eslora y 18 metros de manga, y lo mueven cuatro turbinas de gas General Electric LM 2500 que suman 100.000 caballos de potencia en los ejes.

Llegó a Rota el 11 de abril de 2021 para relevar al USS Donald Cook, con la actualización Aegis Baseline 9 que le permite participar en la defensa contra misiles balísticos. «Tengo el honor de que este poderoso buque de guerra, con sus capacidades recién mejoradas, se una a nuestro escuadrón de destructores en España», dijo entonces el vicealmirante Gene Black, al frente de la 6.ª Flota, según la nota de la Navy de abril de 2021.

Hoy es uno de los cinco destructores FDNF-E con base en Rota, asignados a la Fuerza de Tarea 65 como parte de la contribución de EEUU a la defensa aérea y antimisiles integrada de la OTAN.

Según la Navy, estos barcos operan en Europa y África «desde el cabo de Buena Esperanza hasta el círculo polar ártico».

Navantia cuida los destructores de EEUU desde 2013

Navantia es el principal responsable del mantenimiento de la Navy en Rota desde 2013. En enero de 2021 ganó el concurso del Gobierno de EEUU para reparar los Arleigh Burke y otros buques desplegados en la base, con un contrato que dura «hasta enero de 2028», tiene un importe máximo de 822,4 millones de euros y prevé «más de 1.000 empleos directos al año», según la nota de Navantia. OKDIARIO ya informó entonces de que Navantia haría el mantenimiento de los barcos de EEUU en Rota hasta 2028.

La empresa describe ese contrato como «extenso en cuanto a mano de obra, con un alto nivel de exigencia técnica y plazos estrictos». En septiembre de 2023, al cumplir diez años de trabajo con la Navy, Navantia aseguró que había logrado «un 100 % de eficacia en el cumplimiento de todos y cada uno de los pedidos del cliente».

Hasta ahora, según la Navy, ningún destructor de Rota había entrado en dique seco en la zona de la 6.ª Flota. En marzo de 2024, por ejemplo, el USS Roosevelt terminó en la propia base de Rota un periodo de mantenimiento de 30.600 jornadas de trabajo en 117 días, el mayor hasta entonces del destacamento, según el Mando de Sistemas Navales (NAVSEA).

«Trabajando con nuestro socio industrial Navantia, el buque y el escuadrón, pudimos ejecutar un mantenimiento y una modernización de impacto a bordo del USS Roosevelt que aumentaron directamente la capacidad de combate del buque», dijo entonces el capitán de fragata Greg DeJute, jefe del destacamento del FDRMC en Rota.

El astillero de Cádiz, fundado en 1891, ocupa 304.000 metros cuadrados y tiene diques capaces de recibir barcos de hasta 387 por 67 metros, según Navantia, que lo sitúa desde 2022 en lo más alto de la clasificación mundial de astilleros que más cruceros reparan.

Una semana después llegó a Rota el USS John Basilone

El 14 de octubre, el destructor USS John Basilone (DDG 122) llegó a Rota desde la Estación Naval de Mayport (Florida), que hasta ahora era su puerto base. En servicio desde finales de 2024, se suma a las unidades de la Fuerza de Tarea 65 y del Escuadrón de Destructores 60, según la nota de la 6.ª Flota.

«Operar en el teatro europeo da a nuestras tripulaciones valiosas oportunidades para proyectar poder de combate, mantener la preparación operativa y defender los accesos marítimos a la patria», dijo Anderson tras la llegada.

El capitán de navío Charles Chmielak, jefe de las Actividades Navales de EEUU en España y de la Estación Naval de Rota, afirmó que la base «sigue comprometida con proporcionar el apoyo operativo que nuestros marineros y buques necesitan para mantenerse preparados».

El barco lleva el nombre del sargento de los marines John Basilone, que recibió la Medalla de Honor por la batalla de Guadalcanal, en 1942, y a título póstumo la Cruz de la Armada por Iwo Jima, en 1945. Según la Navy, fue el único marine de tropa de la Segunda Guerra Mundial con ambas condecoraciones.

«Nuestra tripulación se siente honrada de llevar a Europa el legado del sargento Basilone», dijo su comandante, el capitán de fragata T. Max Murphy. «Estamos deseando integrarnos en la comunidad de Rota, trabajar junto a nuestros anfitriones españoles y apoyar la capacidad de Estados Unidos para disuadir y ganar futuros conflictos».

Lo que la Navy no ha contado

La nota del 8 de octubre no da la lista de trabajos, su coste ni la fecha en la que el Arleigh Burke volverá a Rota. Tampoco dice si las próximas paradas de los destructores de la base se harán también en Cádiz.

La nota del 14 de octubre no aclara si el John Basilone se suma a los cinco destructores de Rota o releva a alguno de ellos. Según la ficha técnica de la Navy, el DDG 122 pertenece a la serie Flight IIA, anterior a la Flight III, la más moderna, como la del destructor con red de 4.160 voltios.

El contrato de Navantia vence en enero de 2028. En junio, la Navy abrió una consulta a la industria, previa a un posible concurso, para el mantenimiento de sus buques en Rota, incluidos trabajos en dique seco, como contó OKDIARIO al informar de que EEUU busca ayuda para el mantenimiento de sus buques en Rota.

La nota de la 6.ª Flota y del FDRMC sobre el dique seco del USS Arleigh Burke se ha publicado en la web de la U.S. Navy el 8 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: U.S. Navy (Mass Communication Specialist 2nd Class Jett Morgan).