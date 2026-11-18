Carlos Alcaraz vuelve a escena en el Inalpi Arena de Turín. Tras arrollar a Frances Tiafoe en su debut en estas ATP Finals 2026, el tenista español juega este miércoles su segundo partido en la Copa de Maestros contra Daniil Medvedev. Si consigue la victoria, el murciano tendrá prácticamente en el bolsillo el pase a semifinales. ¡Síguelo en directo desde las 13:30 horas en OKDIARIO!

Dónde ver este Alcaraz-Medvedev

Este partido se podrá ver por televisión en España a través de Movistar +, cadena propietaria de los derechos de las ATP Finals. Esta plataforma es la única que emite el torneo en España, tanto por televisión como online.