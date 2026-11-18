Carlos Alcaraz – Medvedev en directo online | Dónde ver y última hora del partido de la cuarta jornada de las ATP Finals
Sigue en directo el segundo partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals
Carlos Alcaraz vuelve a escena en el Inalpi Arena de Turín. Tras arrollar a Frances Tiafoe en su debut en estas ATP Finals 2026, el tenista español juega este miércoles su segundo partido en la Copa de Maestros contra Daniil Medvedev. Si consigue la victoria, el murciano tendrá prácticamente en el bolsillo el pase a semifinales. ¡Síguelo en directo desde las 13:30 horas en OKDIARIO!
Dónde ver este Alcaraz-Medvedev
Este partido se podrá ver por televisión en España a través de Movistar +, cadena propietaria de los derechos de las ATP Finals. Esta plataforma es la única que emite el torneo en España, tanto por televisión como online.
0-1
Juego en blanco de Medvedev
Derechazo de Medvedev para cerrar el juego en blanco.
0-0 (0-30)
Medvedev arranca serio
Dos primeros puntos para el ruso.
Alcaraz empieza al resto
El murciano ha ganado el sorteo a Medvedev y elige que su rival saque de inicio. Alcaraz viene de ganar a Tiafoe en una hora y 21 minutos y descansó ayer, por lo que llega perfecto a este partido contra el ruso.
Alcaraz sale sonriente
El murciano ya está sobre la pista. Aplaudido por los cientos de aficionados de Turín.
Saltan los dos tenistas
Medvedev lo hace con unos auriculares, completamente aislado del ruido en el Inalpi Arena. Corto saludo del ruso a la afición. Turno de Alcaraz.
¿Cómo van los grupos de las ATP Finals?
Este Alcaraz-Medvedev comienza con los dos contrincantes habiendo ganado su primer partido. El murciano superó a Tiafoe y el ruso a Cobolli. Por tanto, ocupan las dos primeras plazas del grupo.
El historial entre Alcaraz y Medvedev
¿Cómo va la rivalidad entre estos dos tenistas? Alcaraz y Medvedev se han enfrentado en un total de 10 ocasiones. En siete de ellas, la victoria ha sido del español, mientras que en tres ha sido el ruso el ganador. El último partido entre ambos fue hace pocas semanas en las semifinales del ATP 500 de Viena, donde el vencedor fue el murciano, que luego terminaría proclamándose campeón del torneo.
¡Diez minutos para el partido!
En breve, Alcaraz y Medvedev saltarán a pista y harán el peloteo antes de que comience el partido, programado para las 14:00.
El sorprendente método de entrenamiento de Alcaraz
Tiempo para la lectura de este interesante artículo de nuestro enviado a Turín, Alejandro Peinado, que explica por qué Carlos Alcaraz ha estado entrenando durante el torneo con una raqueta sin cuerdas. Léelo aquí.
Las cuentas de Alcaraz para meterse hoy en semifinales
Carlos Alcaraz puede ser hoy mismo semifinalista de las ATP Finals. El principal requisito para lograrlo es que gane su partido contra Medvedev y, a partir de eso, esperar a las circunstancias que se puedan dar en el otro choque del grupo entre Flavio Cobolli y Frances Tiafoe.
Si el americano se impone al italiano, el tenista español pasará a la siguiente ronda matemáticamente, pero también lo hará si él gana a Medvedev en dos sets y Cobolli hace lo propio con Tiafoe. De no producirse ninguno de estos escenarios, Alcaraz deberá sellar la clasificación en el último partido de la fase de grupos frente a Flavio.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes a todos. Aquí comienza nuestra retransmisión del partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2026. Tenemos por delante media hora de previa hasta que a las 14:00 arranque este trascendental encuentro para el español. Si gana al ruso, tendrá muy encarrilada la clasificación a semifinales, donde se cruzaría con un oponente del otro grupo. ¡Vamos allá!
0-1 (30-0)
Vaya dos saques de Alcaraz
Ace y resto imposible para Medvedev. Buena reacción de Carlos.