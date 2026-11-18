El Gobierno del socialista Pedro Sánchez no solo no reparó ni una sola de las 18 carreteras afectadas por la DANA de Valencia, al contrario de lo que había asegurado el presidente del Gobierno este martes en una entrevista. Además, varias obras de infraestructuras de las que debía encargarse su gobierno (30), la mitad que las asignadas a la Generalitat Valenciana (58), acumulan serios retrasos. Entre estas últimas, se encuentra el conocido como Pont Vell (Puente Viejo) de Paiporta. Una infraestructura inaugurada en 1932 y ubicada en la localidad de la que Sánchez huyó a la carrera hace 744 días. Las obras del Pont Vell acumulan un año de retraso. De hecho, su derribo, iniciado el pasado 11 de septiembre, se licitó este mismo verano, cuando había transcurrido más de año y medio de la trágica riada.

El Pont Vell de Paiporta agotó su vida útil con la DANA, según el Ministerio de Transportes dirigido en esos momentos por Óscar Puente, en aquel entonces. Su reestructuración estructural no era viable, por lo que se decidió su demolición y su incorporación al programa de recuperación de infraestructuras.

El Ayuntamiento había fijado el inicio de esa demolición cuando estuvieran preparados los pasos alternativos, porque ese puente une al casco urbano del municipio. El retraso de las obras del otro puente, el conocido como Pont Nou, ha incidido en el tardío inicio. Debía haberse empezado, con todo, en agosto de este año. Pero no solo no fue así, sino que fue demolido un mes más tarde. De hecho, como se ha dicho, el Gobierno licitó ese derribo en el mes de agosto.

También, en Paiporta, según los datos a que ha tenido acceso OKDIARIO, está en ejecución, en relación con las infraestructuras afectadas por la DANA que debía reparar el Gobierno y que siguen sin estar concluidas, el muro de contención de una de las calles, Antonio Machado. En el caso de otro muro de contención de Paiporta, el Muro del Malpás, falta ejecutar la carretera, cuyo inicio de obras no consta. Un tercero también está en ejecución.

En Manises, un municipio en el que este mismo martes, la cabeza de lista socialista Pilar Bernabé presumía de las inversiones del gobierno, el Ejecutivo de Sánchez, dos años después de la DANA, ejecuta el puente de madera del río Turia y un muro de contención.

En Beniparrell y Almusafes siguen sin concluirse obras del Gobierno por la DANA que afectan dos a carreteras, precisamente, y una tercera al ferrocarril. También tiene el gobierno otra obra pendiente de la DANA en Aldaya. Una más en Picaña y otra en Ribarroja del Turia.