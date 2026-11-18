El albergue de Ruesta, un pueblo del Prepirineo aragonés vaciado por el pantano de Yesa, busca voluntarios para el día a día de su cocina, su bar y sus habitaciones. A cambio de 25 horas de trabajo a la semana, da cama, desayuno, almuerzo y cena. La oferta está publicada en Worldpackers, la plataforma que cambia trabajo por alojamiento.

Lo gestiona una cooperativa de dos socios. En la ficha avisan de algo poco habitual: en Ruesta, dicen, son los únicos habitantes.

De 500 vecinos a dos

No siempre fue así. Durante toda la primera mitad del siglo XX, los censos de Ruesta rondaron o pasaron ligeramente de los 500 habitantes, y la tradición oral habla de unas 100 casas. Lo recoge el libro «Ruesta vive», editado en 2021 por la Institución Fernando el Católico, de la Diputación de Zaragoza.

Todo cambió con el embalse de Yesa, en el río Aragón. El Estado expropió primero las huertas y los regadíos de la vega y, después, el pueblo entero. Una vecina nacida en 1942 recuerda en el libro que entre una expropiación y otra pasaron tres años.

En 1965, tras la expropiación casi total y con el casco urbano ya vacío, Ruesta desapareció como municipio. Su término se repartió entre Urriés y Los Pintanos. El pantano también desmanteló los municipios vecinos de Tiermas y Esco.

Un pueblo cedido a un sindicato

El pueblo quedó en manos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo estatal titular del municipio expropiado. En 1992 cedió el casco urbano y su entorno inmediato al sindicato CGT, según la Institución Fernando el Católico.

Desde entonces, el sindicato impulsó estudios históricos y obras de rehabilitación. Con ellas, dos antiguas casas del pueblo, Casa Valentín y Casa Alifonso, se pusieron en uso como albergue del Camino de Santiago aragonés, que pasa por Ruesta. La ficha de Worldpackers no detalla en qué edificio está el albergue de la cooperativa.

En 2019, la Confederación pagó además obras de urgencia para consolidar los edificios de la zona por la que transita el Camino. Hoy, la vista aérea que abre la oferta muestra las casas en ruinas y las torres del castillo, con el embalse al fondo.

Cocina, barra y habitaciones

El albergue tiene 58 plazas, además de bar y restaurante. La cooperativa busca ayuda sobre todo en la cocina, la atención al cliente y la limpieza.

En la cocina, las tareas son preparación sencilla de alimentos, apoyo durante los servicios y organización. En la sala, toca atender la cafetería, el restaurante y el bar. También hay que limpiar las habitaciones y las zonas comunes.

La jornada es de cinco horas al día, con cinco días de trabajo y dos de descanso. Los voluntarios tienen una habitación para el equipo y se encargan de su limpieza y su orden.

Tres comidas, sin salir del pueblo

La cooperativa cubre las dietas completas: desayuno, almuerzo y cena cada día. La ficha suma lavandería gratis, con ciertas normas y horarios, internet básico y descuentos en el bar y en excursiones.

A diferencia de otras ofertas, la de Ruesta incluye también la cena. La de una casa de paja en Ourense, publicada hoy, ofrece desayuno, almuerzo y comida, pero la cena corre por cuenta de cada uno.

En las Azores, un hostel de Fajã Grande daba tres comidas diarias a cambio de 30 horas semanales. Ruesta pide cinco horas menos a la semana.

Sin tiendas ni autobús

La cooperativa avisa de que en Ruesta no hay ningún tipo de servicio ni transporte público. Por eso, moverse para hacer turismo por la zona es algo complicado.

A cambio, presentan el pueblo como un sitio para conectar con la naturaleza y lo rural, con tiempo libre para las aficiones de cada uno. Buscan personas cercanas y flexibles, con interés por la vida en entornos despoblados.

La cooperativa pide también buena disposición para la convivencia. Al ser los únicos habitantes, explican, a veces puede resultar intenso trabajar y relacionarse siempre con las mismas personas.

Otras ofertas apuestan por el aislamiento con historia. Un castillo de Escocia ofrecía cama, cocina y bicicletas a cambio de 25 horas semanales, pero sin comidas.

Fechas, requisitos y reseñas

El calendario de la ficha marca plazas de noviembre a abril, con estancias de una a seis semanas. Sin embargo, el programa detallado habla de la temporada de verano y pide un mínimo de un mes.

Hay que hablar español con fluidez o inglés de nivel principiante y tener entre 18 y 80 años. Admite voluntarios solos, parejas y dúos, aunque la cooperativa no garantiza que las parejas libren los mismos días.

La oferta no incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visado. Es el tercer año que el albergue usa Worldpackers, y la ficha acumula 19 reseñas, todas con la nota máxima.

La información se ha publicado en la ficha de la oferta en Worldpackers, consultada el 18 de noviembre de 2026, y en el libro «Ruesta vive», de la Institución Fernando el Católico.

Crédito de la imagen: Worldpackers.