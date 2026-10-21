Buscan voluntarios para vivir gratis en un castillo de 650 años en Escocia a cambio de cuidarlo 25 horas semanales: cama, cocina y bicicletas, pero sin comidas

Un castillo de Aberdeenshire, en el noreste de Escocia, busca voluntarios para vivir gratis en sus habitaciones a cambio de 25 horas de trabajo a la semana. El edificio se llama Hallgreen, tiene 650 años y funciona hoy como casa de huéspedes. Su anfitrión, Robert, ha publicado la oferta en Worldpackers, la plataforma de intercambio de trabajo por alojamiento.

La ficha pide ayuda con el mantenimiento, las reparaciones menores, el jardín y la limpieza. A cambio da cama en una habitación compartida, internet rápido, cocina, lavandería y dos días libres por semana. Lo que no da es comida. Cada voluntario compra y cocina la suya.

Las plazas son para estancias de una semana como mínimo y de 12 semanas como máximo. El calendario de la ficha marca huecos parciales en noviembre, diciembre y marzo. Enero aparece como el mes con más opciones.

Qué ofrecen a cambio de 25 horas semanales

La lista de lo que recibe el voluntario es larga, salvo en un punto. Hay una cama en un cuarto compartido con otros viajeros. Hay internet de alta velocidad, pensado también para quien trabaja en remoto. El anfitrión deja usar su cocina equipada y su lavandería sin coste.

Hay además bicicletas a disposición de los voluntarios y tours gratis por la zona. La ficha incluye también la recogida a la llegada: el anfitrión va a buscar al voluntario y lo lleva hasta el castillo.

Las comidas no figuran entre las ventajas. La propia ficha lo resume así: «Siéntete libre de usar nuestra cocina y preparar tu comida». Es una diferencia importante frente a otras ofertas parecidas, que suelen dar desayuno, almuerzo y cena, como la de una casa de huéspedes de Islandia con 3 comidas diarias incluidas.

Las 25 horas se reparten a lo largo de la semana, con dos días libres. Si se trabajan cinco días, salen unas cinco horas diarias. El resto del tiempo queda para el voluntario.

Quién está detrás del castillo Hallgreen y qué tareas hay

El anfitrión se llama Robert. En Worldpackers figura como nuevo y como anfitrión verificado por el equipo de la plataforma. Todavía no tiene reseñas propias allí.

Sí trae 74 reseñas de otros portales de voluntariado, con una nota media de 4,5 sobre 5. Según la ficha, responde al 90 % de los mensajes y suele tardar unos dos días. La plataforma le pone además la etiqueta de «mayor posibilidad de aprobación», porque ha aceptado voluntarios hace poco y busca más.

El objetivo, según Robert, es mantener Hallgreen «funcionando como un edificio vivo para el futuro». Un edificio de 650 años necesita arreglos constantes, dentro y fuera. También hay que tener a raya los terrenos que lo rodean.

Las tareas de la ficha son variadas:

Mantenimiento y reparaciones menores del edificio, por dentro y por fuera.

Jardinería y cuidado de los terrenos.

Limpieza.

Pintura y decoración.

Mantenimiento de vehículos.

No hace falta ser experto en todo. El anfitrión escribe que «todo tipo de habilidades son útiles», desde la jardinería hasta la reparación de edificios. Quien sepa de pintura puede encargarse de eso, y quien prefiera estar fuera, del jardín. Es un perfil parecido al de otros proyectos de patrimonio, como el castillo francés del siglo XIII que busca voluntarios para su restauración.

Cómo son las habitaciones y la cocina

La ficha muestra 17 fotos. Varias son del exterior, con la torre de piedra, sus torrecillas y el césped que la rodea. Una vista aérea deja ver el conjunto entre árboles.

La mayoría de las fotos interiores son de agosto de 2025. Enseñan habitaciones con dos camas individuales de madera, cómodas a juego y moqueta. También hay un dormitorio con cama de matrimonio, un salón con sofás y una cocina con horno, microondas y nevera. Los baños tienen duchas con asideros.

Eso sí, la habitación del voluntario es compartida. La ficha no dice cuántas personas duermen en cada cuarto ni si el baño es privado.

Cuándo hay plazas y cuánto se puede quedar

El calendario de Worldpackers va de octubre a marzo. Octubre y febrero aparecen sin plazas. Noviembre, diciembre y marzo tienen disponibilidad parcial, y enero figura como probable.

La estancia mínima es de una semana. Es corta frente a otras ofertas parecidas de la plataforma, que piden dos o cuatro semanas. La máxima es de 12 semanas, unos tres meses.

En una semana completa se trabajan 25 horas. En 12 semanas, unas 300. Pueden ir voluntarios solos, parejas o dúos de voluntarios. En Estados Unidos hay una oferta distinta para restaurar una casa-castillo 18 horas semanales.

Cómo inscribirse y qué gastos corren por cuenta del voluntario

Para escribir al anfitrión hay que hacerse miembro de Worldpackers, que funciona con planes de pago. Después se completa el perfil y se envía la solicitud. Si Robert cree que el candidato encaja, lo preaprueba y el viaje se confirma dentro de la plataforma.

Los requisitos son pocos. Hay que tener entre 18 y 72 años y un nivel intermedio de inglés.

La ficha deja claro lo que no incluye. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y el visado corren por cuenta del voluntario. Desde la salida del Reino Unido de la UE, conviene revisar las condiciones de entrada antes de reservar. Hay que sumar también la compra de comida, porque el castillo no la pone.

Worldpackers ofrece asistencia durante el viaje y una protección para casos en los que algo no salga como se había pactado. Al terminar, voluntario y anfitrión se dejan reseñas el uno al otro.

Las condiciones las fija el anfitrión y pueden cambiar. Las fechas del calendario son orientativas, y la plataforma solo enseña a los miembros verificados la información ampliada y los vídeos del anfitrión.

Crédito de la imagen: Andrew Wood / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0), en la foto principal; Worldpackers, en la foto interior de la ficha del castillo Hallgreen.