El sindicato de maquinistas tenía prevista una huelga mañana para denunciar la falta de seguridad ferroviaria

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) tenía programada para mañana una huelga en Renfe de 24 horas para protestar por el bloqueo administrativo de los acuerdos que estaban firmados en materia de seguridad ferroviaria con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe.

El Semaf decidirá en las próximas horas si mantiene esa convocatoria de huelga o la suspende tras el trágico accidente entre dos trenes en Urda (Toledo) que ha provocado 64 víctimas mortales y más de 40 heridos.

El Sindicato, que agrupa a todas las empresas del grupo Renfe y está compuesto por unos 6.000 trabajadores, ha denunciado que «todo sigue igual de paralizado que en mayo» después de que no se hayan producido avances en las reuniones de la comisión de conflictos, que califican de «infructuosas». Esta comisión se creó en febrero a raíz del accidente ferroviario de Adamuz, del pasado 18 de enero que dejó 46 víctimas .

Según el Semaf, se formaron varios grupos de trabajo para llevar a cabo cada compromiso que se había fijado en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe para su desconvocatoria en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

Hubo reuniones desde febrero hasta abril en las que los maquinistas presentaron distintas propuestas técnicas, «pero ahí se quedó todo», aseguran, y aunque «dicen que están cumpliéndolo todo», según el sindicato, «está todo como a final de abril». De ahí que el 16 de octubre decidieran convocar esta huelga para mañana jueves.

El Semaf también decidirá si sigue adelante con la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo que iban a iniciarse el viernes en respuesta «a los reiterados incumplimientos por parte de la dirección de la empresa sobre las disposiciones pactadas y recogidas en el convenio colectivo vigente», denuncian desde el sindicato de maquinistas.