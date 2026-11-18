Todos, cuando vamos con prisas en la cocina, tendemos a dejar los trapos en el primer hueco que encontramos. Una vez están secos, solemos doblarlos y colgarlos en la manilla del horno. No sabemos de dónde nace esta costumbre, lo único que podemos afirmar es que el paño entra perfecto en ese hueco. Pero los expertos en limpieza desaconsejan seguir perpetrando este hábito porque podría ser perjudicial para la salud.

¿Por qué no se puede dejar el trapo en la puerta del horno?

Según los profesionales, dejar los trapos en esa zona favorece la acumulación de bacterias y la contaminación cruzada. Cuando un paño húmedo se deja doblado o arrugado ahí, se generan diversos problemas:

La proliferación de bacterias es el primer problema porque, cuando se deja doblado en el asa, el aire no circula entre los pliegues. La humedad atrapada, junto con los restos de comida, o incluso el calor residual del horno, crea un ambiente perfecto para que crezcan estos microorganismos. La contaminación cruzada que comentábamos antes supone un riesgo también. Al estar en una zona de tránsito, es más probable que el trapo entre en contacto con la ropa, las manos sucias y demás, donde pueden acumularse bacterias. Luego, con su uso, se transfieren estos gérmenes a los platos o alimentos. Un mal olor persistente debido a la descomposición de las bacterias en las fibras de nuestros paños, provocando ese característico olor a humedad, difícil de erradicar.

¿Dónde se deben colgar los trapos en la cocina?

Los interioristas aconsejan dejar los trapos en las barras extensibles, que combinan practicidad y comodidad a la par que higiene. Hay algunas incluso que no necesitan perforaciones para una fácil aplicación. Además, no ocupan mucho espacio y mejoran la estética de la cocina. Alternativas parecidas a esta hay muchas, como pueden ser barras imantadas o ganchos adhesivos con cinta de doble cara.

Otro remedio, aseguran los profesionales de cocinas, son las barras extensibles para muebles. Se trata de un sistema de barra simple que se engancha a la parte superior de las puertas de los armarios o cajones, de forma orgánica, sin tener que usar el taladrador ni hacer agujeros.