Alejandra Docampo, experta en limpieza: «Ni se te ocurra meter los paños de cocina sucios en la lavadora; es mejor hervirlos en zumo de limón y jabón natural»

La experta en limpieza Alejandra Docampo ha avisado sobre una práctica que se debe evitar a toda costa en el día a día del cuidado de una casa: meter los trapos sucios de la cocina a la lavadora. Esta profesional de la materia ha aconsejado realizar una especie de ‘pócima’ formada por jabón y zumo de limón para que estos paños queden impolutos y los puedas volver a reutilizar. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho esta experta en limpieza sobre cómo limpiar de forma correcta los trapos de la cocina.

Alejandra Docampo se ha convertido en una de las influencers más importantes de España en lo que se refiere al cuidado y la limpieza del hogar. En la descripción de su perfil de las redes sociales, donde cuenta con casi 200.000 seguidores, se puede leer: «Deco consciente, hogar atemporal y sin tóxicos sin complicarse la vida», y esto es lo que predica en sus vídeos, en los que cuenta con miles de visualizaciones.

En sus intervenciones ofrece consejos de decoración, como tratar la casa de una forma más consciente, y también da algunos trucos de limpieza, como puede ser la mejor forma de limpiar los paños de cocina. Estos trapos se han convertido en un clásico de los hogares de todo el mundo porque ayudan a limpiar el banco de la cocina en cuestión de segundos y, para poder reutilizarlos, hay que limpiarlos de una forma correcta.

Cómo limpiar los paños de cocina de forma correcta

Por ello, @anakedhouse, como se hace llamar en las redes sociales, ha explicado en declaraciones que recoge El Mueble su truco para poder limpiar todos los paños de cocina o bayetas que utiliza para limpiar otras partes de la casa, como pueden ser los cristales.

«Para una limpieza profunda de las bayetas, las meto en agua hirviendo con jabón natural y zumo de limón. Luego, directas a la lavadora», cuenta sobre su fórmula que consiste en hacer una mezcla de agua con jabón natural y jugo de limón y cocer los trapos durante unos minutos para después que entren en la lavadora ya ‘limpios’ de suciedad.

Esta experta en limpieza también avisa de los peligros de introducir los trapos con otras prendas en la lavadora, ya que pueden arrastrar las bacterias que se lleve de la cocina. Por ello, lo más recomendable será coger una olla con agua, jabón natural y jugo de limón y poner a hervir. Una vez se haya llevado a cabo el proceso de ebullición, habrá que introducir los paños entre 10 y 15 minutos. Esta profesional de la materia confirma que el calor tendrá un efecto contra la grasa y la suciedad que estén incrustadas en las fibras; el jabón limpiará y el limón quitará los olores.

Después, tendrán que pasar por la lavadora y, acto seguido, tendrán que ser secados al aire libre para reducir la humedad, permitiendo así que las fibras puedan recomponerse para llevar a cabo otro proceso de limpieza. Si adquieres este hábito, te ahorrarás una buena cantidad al año en trapos de cocina, ya que son perfectamente reutilizables.